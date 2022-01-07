(Düzeltme) TVHB’den "Fıtık ameliyatını veteriner mi yapacak?" diyen milletvekiline tepki

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrosuna alım ilanı için "Fıtık ameliyatını veteriner, beyin ameliyatını da istatistikçi mi yapacak?" diyen milletvekilinin açıklamasına tepki göstererek, tıp fakültelerinin ana bilim dallarında yüzlerce veteriner hekim bilim insanının görev aldığını dile getirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ile öğretim üyesi kadrosuna alımlar Resmi Gazete’de ilan edildi. Yayımlanan ilanlara tepki gösteren milletvekili, kadroların veteriner hekimler ve iktisatçılar için açıldığını söyledi. "Fıtık ameliyatını veteriner, beyin ameliyatını da istatistikçi mi yapacak?" diyerek bunun bir liyakatsizlik olduğunu iddia eden milletvekiline TVHB’den sert tepki geldi. Konu hakkında TVHB tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ulusal bir gazetemizin 5 Ocak 2022 tarihli internet sayfasında ‘Tıp Fakültesi profesör kadroları veteriner ve istatistikçiye verildi’ başlığını taşıyan bir haber ve bu cümlelerin sahibi olan bir partinin milletvekiline ait bir video konuşması yer almıştır. Vekil Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesörlük sırası gelen ve hak eden bir veteriner hekime profesör kadrosu verilmesini ağır bir dille eleştirmekte ve hakarete varan cümleler kullanmaktadır. Hekimlik eğitimlerinde (beşeri hekim, veteriner hekim, diş hekimi) ilk yıllarda alınan temel tıp eğitimleri aynı bilgileri içermektedir. Hatta aynı üniversite bünyesinde bulunan bu fakülteler temel tıp derslerini (Farmakoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, viroloji, patoloji, biyokimya ve anatomi gibi) ortak ders olarak alabilmektedir. Ülkemizde geçmişten bugüne tıp fakültelerinin ana bilim dallarında yüzlerce veteriner hekim bilim insanı görev almış, ana bilim dalı başkanlığı yapmışlardır. Bugün hemen her tıp fakültesinin temel tıp bilimleri bölümlerinde veteriner hekim kökenli birçok profesör bulunmaktadır. Yerli Covid-19 aşımız TURKOVAC’ı üreterek kullanıma sunan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamız veteriner hekim virolog olup, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Veteriner fakültelerinin anatomi anabilim dalı öğretim üyesi hocalarımız diş hekimliği fakültelerinde de görev yapmaktadır. Veteriner hekimlik eğitimi, dünyanın her tarafında en zorlu ve en pahalı eğitimlerden biridir. Yüzlerce hayvanın anatomisi, fizyolojisi ve hastalıkları üzerine verilen bu eğitim 10 yarıyıllık sömestri dönemini kapsayan yüksek lisans eğitimidir. Veteriner hekimlerin tıp fakültelerinin temel tıp bilimleri olarak adlandırdığımız farmakoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, viroloji, patoloji, biyokimya ve anatomi gibi bölümlerinde öğretim üyesi olmalarında bilime, mevzuata, etiğe, liyakat esaslarına aykırı hiçbir yön yoktur. Kendisi de sağlık meslek mensubu eczacı olan sayın vekilin talihsiz beyanı camiamızı üzmüştür. Meslek camiamız özür beklemektedir.”