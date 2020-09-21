Düzceliler karantina kurallarına uyuyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay yürütülen filyasyon çalışmalarını değerlendirildi. Vali Atay yaptığı açıklamada, köy muhtarlarının da dahil edildiği filyasyon çalışmalarında karantinada olan vatandaşların sıklıkla takip edildiğini ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de de, salgın riskini azaltmak adına alınan tedbirler ve deneyimler devam ediyor. Bu kapsamda Vali Cevdet Atay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Düzce’de yürütülen filyasyon çalışmalarını değerlendirdi. Sahada 41 filyasyon ekibinin çalıştığını ifade eden Vali Atay, karantinada olan vatandaşların ekipler tarafından gün içerisinde sıklıkla denetlendiğini belirtti.

“Sahada 41 filyasyon ekibi çalışıyor”

Düzce Valisi Cevdet Atay, gerçekleştirilen denetimlere köy muhtarlarının da dahil edildiğini belirterek şöyle konuştu: “İl Sağlık Müdürümüzle birlikte filyasyon çalışmaları ile ilgili istişarede bulunduk. 41 ekibimiz bu kapsamdaki vatandaşlarımıza gerekli hem sağlık açısından hem de ilaç ve diğer tıbbi gereçler açısından destek oluyorlar. Sürekli onları kontrol ediyorlar. Ayrıca köy muhtarlarımızı da bu işe dahil ettik. Herhangi bir köyde pozitif vak’alı biri olduğu zaman köy muhtarımızın da bilgisi olacak. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın evinde olup olmadığını, kurallara uyup uymadığını sürekli denetleyecek. Olumsuz bir şey olduğu zaman bizim mutlaka haberimiz olacak. Yetkili arkadaşlarımız da gerekli yaptırımları uygulayacaklar.”

“Herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşmadık”

Düzce Valisi Cevdet Atay, korona virüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların KYK yurtlarına alınarak kaldıkları sürede masrafların bu kişilerden tahsil edileceğini açıklamıştı. Bugüne dek karantinadan kaçarak yurda yerleştirilen kimse olmadığını ifade eden Vali Atay, “Arkadaşlarımız şu an günlük olarak 2-3 kez denetlemeye gidiyorlar. Herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşmadık. Bize olumsuz anlamda herhangi bir bilgi gelmedi” dedi.

Vali Atay, kontrollü sosyal hayata temizlik, maske ve mesafe farkındalığı ile devam edildiğini belirterek denetimlerin sıklıkla devam edeceğini de sözlerine ekledi.