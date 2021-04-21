Düzce’de tedbirler daha sert olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı en çok korona virüs vaka artışı olan iller arasında yer alan Düzce’de Vali Cevdet Atay, ilin durumunu değerlendirdi. İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı öncesi açıklama yapan Vali Atay, korona virüs vaka sayılarındaki artışın durdurulacağını ve vahim tablonun tersine çevrileceğini söyledi. Ev içi bulaş oranının yüksekliğine dikkat çeken Atay, test sonucu pozitif çıkanları yurtlarda ağırlayabileceklerini hatırlattı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde vaka sayısının bir haftada yüz binde 521,38’e çıkması nedeniyle ilçe kaymakamları ve kurum müdürlerinin de online katıldığı İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı öncesinde valilik toplantı salonunda açıklama yaptı. Vali Atay, bundan sonra alınan tedbirlerin uygulanmasında daha titiz davranacaklarını dile getirerek, “Biliyorsunuz son hafta açıklanan verilerde ilimizde vaka artış oranı maalesef en önde gidiyor. Biz, Düzce’nin birinci sırada olmasını istiyoruz ama bu vaka artışında değil. Burada almamız gereken tedbirleri ve yapmamız gerekenleri ilçe kaymakamlarımızla, daire amirlerimizle video konferans yoluyla değerlendireceğiz. Aslında çok yerinde kararlar alınmış ve bu kararları uygulamaya çalışıyoruz. Bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele sadece kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen bir mücadele değil. Tüm vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Artışları durduracağız ve bu tabloyu tersine çevireceğiz. Bunun için alınan tedbirlerin uygulanmasında eksiklik ve aksaklık var mı değerlendireceğiz. Bundan sonra alınan kararların uygulanmasında daha titiz davranacağız” dedi.

"Pozitif vakalar yurtlarda ağırlanabilir"

Ev içi bulaş oranının yüksek olduğunu belirten Atay, pozitif vakaların yurtlarda ağırlanabileceğini hatırlatarak, “Ev içi bulaş oranı yüksek. Özellikle virüse yakalanan kişiler evlerinde kendilerini izole edemiyorlarsa bu insanları daha önce yaptığımız gibi yine misafir etmeye hazırız. İmkanları olmayanlar, evleri kalabalık olanlar, diğer hane halkına bulaştırmak istemeyenler tarafımızdan misafir edilebilir. Filyasyon ekiplerimiz bu konuda daha önce bir çalışma yapmıştı. Yine vatandaşlar bu konuda telkin edilebilir” diye konuştu.

Kurallara uyularak sağlık çalışanlarının yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Atay “Sağlık çalışanlarımızın bir gücü var. Hastanelerde bu konuda daha fazla sıkıntı yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Kurallara uyarak, kuralların önemini hissederek bu işin üstesinden gelebiliriz. Bizlere ciddi manada görevler düşüyor. Bu hafta durum pek iç açıcı değil. Ama bu tabloyu çevireceğimize inanıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

Vali Atay’ın açıklamasının ardından toplantıya geçildi.