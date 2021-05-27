Düz olsun derken kökünden olabilirsiniz

Saçın uzun süre düz kalmasını sağlayan silindir düzleştirme işlemi, çok sık yapıldığında saç köklerine ciddi hasarlar veriyor.

Günlük düzleştiricilerle uğraşmak istemeyen bazı vatandaşlar, saçın daha uzun süreli düz kalması için çeşitli yollar deniyor. Brezilya fönü ve silindir saç düzleştiricileri gibi yöntemleri tercih eden insanların dikkatli olmasında fayda var. Saça, fön çekilmeden önce içinde çeşitli kimyasallar bulunan silindir kreminin sık aralıklara kullanılması saç dökülmesine kadar ciddi sorunlar yaratabiliyor. Bu konuda tecrübe sahipleri, bu uygulamanın ortalama 4-5 ayda bir yapılması gerektiğini söylüyor.

Eskişehir’de saç düzleştirme işlemini yapan kuaför sahibi Adem Bayram, konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Uzun yıllardır silindir saç düzleştirme işlemi yapan Bayram, her ay yapılmasının zararlı olduğunu söyledi. Ortalama 4-5 ayda bir yapılmasının daha sağlıklı olduğunu söyleyen Adem Bayram, “Silindir saç düzleştiricisi, kıvırcık saçlar için uyguladığımız keratinli bir kremdir. Saça sürüldükten sonra 20 dakika boyunca taramak zorundayız. İçinde kimyasal olduğu için taramadığımız zaman saç diplerini yakma riskimiz çok yüksek. Bu işlem bilinçli kuaförlere yaptırılması gerekiyor. Bazı müşterilerimiz bu olayı abartıyor. 4-5 ayda bir yapılması gerekirken ayda 1 yaptırmak istiyorlar. O zamanda saçın zarar görme ihtimali çok yüksek. Senede 2 kere yaptırmakta daha faydalı. Çünkü saç dinlenmiş oluyor ve saç dipleri daha az zarar görüyor” diye konuştu.