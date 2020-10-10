“Duygusal Sağlık Kaynak Merkezi”ni hayata geçirdi

İnsanların platformları üzerinden ihtiyaç duydukları uzman desteğine ve kaynaklarına ulaşmalarını kolaylaştırmak isteyen Facebook, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında bir dizi yenilik duyurdu. Bu yeniliklerden biri de, bugün küresel olarak hayata geçirilen “Duygusal Sağlık Kaynak Merkezi” oldu.

Facebook üzerinden Türkçe olarak da ulaşılabilen “Duygusal Sağlık” sayfasında, ruh sağlığı alanında uzman kurum ve kişilerin paylaştığı yerel bilgilere erişilebilecek.

Dünyanın eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiği bugünlerde ruh sağlığını korumanın ve destek bulmanın hiç olmadığı kadar önemli olduğunu dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şöyle konuştu: “Kovid-19, dünya genelinde ruh sağlığıyla ilgili yaşanan zorlukları artırdı. Biz de bu dönemde insanların destek almak, duygusal sağlıklarını korumak ve bu alanda ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmak için Facebook ve Instagram’a geldiklerine şahit olduk. Bu, bizim için büyük bir sorumluluk. Bu kapsamda, önde gelen ruh sağlığı kuruluşları ile iş birliği yaparak ilk aşamada Kovid-19 kaynaklı yaşanan ruh sağlığı problemlerine odaklanacak ‘Duygusal Sağlık Kaynak Merkezi’mizi küresel olarak hayata geçirdik.

‘Duygusal Sağlık Kaynak Merkezi’, insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve merkezi bir kaynak sunarak yaşanan ruh sağlığı zorluklarını yerelde daha iyi desteklemek adına attığımız adımların ilki. Önümüzdeki süreçte de insanların ruh sağlıklarını desteklemek adına yatırımlarımıza devam edecek ve küresel ve yerel partnerlerimizin rehberliğinde yeni özellikler ve yenilikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Facebook’un Dünya Ruh Sağlığı günü kapsamında insanların konunun uzmanlarından destek alabilmeleri için globalde getirdiği yeni özellikler ise şu şekilde:

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) stresi azaltmak ve ruh sağlığını korumak adına kolay uygulanabilir adımları paylaştığı Dijital Stres Yönetimi Rehberi, WhatsApp DSÖ Sağlık Uyarısı chatbot’u üzerinden ulaşılabilir olacak

Ruh sağlığıyla ilgili önemli dijital konuşmaları ve destek almayı kolaylaştırmak adına DSÖ ile birlikte tasarlanan çıkartma paketi, AR efekti ve 360 arkaplan Messenger üzerinden ulaşılabilir olacak

Crisis Text Line iş birliği ile intiharı ve kendine zarar vermeyi engellemeyi hedefleyen Messenger Kriz Desteği

Instagram’da yeni ruh sağlığı rehberleri

İnsanların duygusal sağlığını desteklemenin en önemli yolunun sağlıklı sosyal bağlantılar, yalnızlık, ruh sağlığı ve teknoloji gibi konularda yapılan araştırmalardan geçtiğini düşünen Facebook, bu konuda aynı zamanda The Aspen Institute ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında akademi, sağlık, teknoloji, sivil toplum ve devlet gibi farklı alanlardan 60 uzman bir araya gelerek gelecek araştırmaların ve potansiyel çözümlerin yolunu açmak adına çalışmalarını paylaştı.

Hazırlanan raporun öne çıkan bulgularından biri de, Facebook ile yalnızlık arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Yapılan kesitsel araştırmaların ortak vardığı sonuç, Facebook’un kullanıcılarda yalnızlık hissini artırmadığı, buna karşılık yalnız insanların daha çok Facebook kullandığı yönünde. Raporda paylaşılan bir diğer detay da, geçmiş araştırmaların sonuçlarına odaklanıyor: İnsanlar Facebook’u sosyal amaçlar için kullandıklarında yalnızlık hisleri azalırken, platform pasif olarak kullanıldığında yalnızlık hissi zamanla artabiliyor.