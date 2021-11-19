'Düşen antikor seviyesi hatırlatma dozuyla artırılmalı' tavsiyesi

EDİRNE(AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşılar olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede uygulanan aşıların etkisinin zaman içinde azaldığını anımsatan Gürcan, hatırlatma dozlarının yapılmasıyla antikor seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Antikorların vücuda giren mikroorganizmaları nötralize edip etkisini göstermeden yok etmeyi sağlayan moleküller olduğunu anlatan Gürcan, "Antikorlar vücudumuzdaki savunma sistemlerinin yaptığı silahlar. Ancak bu silahlar yapıldığı zaman ömür boyu kanda kalmıyor. Belli bir yarılanma ömrü var. Her enfeksiyon ve mikrop için de bu süre değişebiliyor." dedi.

"Esas anlamlı olan hatırlatma dozunun yapılıp yapılmadığı"

Gürcan, Türkiye'de uygulanan BioNTech aşısının 6 aydan sonra koruyucu etkisinin azaldığını, Sinovac aşısın da ise koruyuculuk düzeyinin daha kısa sürede istenen seviyenin altına indiğini hatırlattı.

Hatırlatma dozlarıyla antikorlar üreten hücrelerin tekrar aktive edildiğini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Yapılan hatırlatma dozlarıyla kandaki antikor seviyelerimizin koruyucu düzeylere çıkmasını sağlıyoruz. Bunun yapılma zorunluluğu var. Önceden bir ve ikinci dozları olun diyorduk, ancak geldiğimiz noktada bu iki dozu olmanın anlamı kalmadı.

Artık esas anlamlı olan hatırlatma dozunun yapılıp yapılmadığı. Çünkü artık o yapılan iki dozun antikorları çok düşük düzeylere indi. Bunu hatırlatma dozuyla tekrar yüksek seviyelere çıkarmadığımız sürece enfeksiyona çok açık bir halde bulunuyoruz. Bu durum vaka sayılarımızın belli bir seviyenin altına inmemesine neden oluyor."

Gürcan, BioNTech ile yapılan hatırlatma dozlarının antikor seviyesini daha çok artırdığını ve farklı varyantlara karşı etkili olduğunu dile getirdi.