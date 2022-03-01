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Duş sabah mı alınmalı yoksa akşam mı?

Sabah duş almak, özellikle güne enerjisini yenileyerek başlamak isteyenler için birebir. Bu şekilde akan suyun altında meditasyon yapabilir, uzun bir günün öncesinde zihninizi organize edebilirsin. Ayrıca sabah alınan duşun kortizon seviyesini dengede tutarak ciltteki yangıyı azalttığı da bilinmektedir.

Sağlık 01.03.2022, 09:39
Duş sabah mı alınmalı yoksa akşam mı?

Sabah duş almanın faydaları;

İnsanlar genellikle uyandıktan sonra uykuları halleri devam eder. Sabah duş aldıkları zaman ise daha rahat uyanmalarını ve güne daha dinç bir şekilde başlamayı sağlar.

Akşam duş almanın faydaları:

Özellikle sabah erken saatlerde kalkan bireyler için büyük bir vakit kazanma sağlıyor. Bu sayede sabah duş almaya ayıracakları vakti uyuyarak geçirip güne daha zinde başlayabilirler.

Gündüzgece mi? 

Bazıları gece duş almadan yatağa giremezken, bazılarının da sabah kalkar kalkmaz ilk yaptığı şey duş almaktır. Bilimin bununla ilgili yorumu ise, bunlardan her ikisinin de kendine özgü etkilerinin olduğu yönünde.

Sabah duş almak, özellikle güne enerjisini yenileyerek başlamak isteyenler için birebir. Bu şekilde akan suyun altında meditasyon yapabilir, uzun bir günün öncesinde zihninizi organize edebilirsin. Ayrıca sabah alınan duşun kortizon seviyesini dengede tutarak ciltteki yangıyı azalttığı da bilinmektedir.

Öte yandan gece yatmadan önce banyoya girmenin de kendine özgü avantajları olduğunu söyleyebiliriz. Cildinin tüm gün maruz kaldığı kir, yağ ve diğer şeylerden tamamen arınmak, gece uyumadan önce yapacağın en iyi şeylerden biri olabilir. Çünkü derinin yağ üretimi gece 01:00 sularında en üst seviyeye çıkar ve bu sayede cildin kendini yeniler. Cildinin kendini yenilemesinden hemen önce onu temizlemekse bu işlemin daha etkili bir hale gelmesini sağlar.

Gece duş almanın bir başka olumlu etkisi de günün yorgunluğunu atıp stresten arınmış halde uykuya dalabilmeyi kolaylaştırmasıdır.

Sıcak mı soğuk mu?

Duş alırken suyun derecesini de yine ihtiyaçlarına göre belirleyebilirsin. Hem sıcak hem de soğuk suyla duş almanın kendine özgü bazı avantajları var. Örneğin; sıcak su kasların gevşemesini ve sinüslerin temizlenmesini sağlarken, soğuk su kan dolaşımını hızlandırıp bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve gözenekleri sıkılaştırarak cildin nemli kalmasını sağlıyor.  

Yine de sıcak ve soğuk suyla duş alma konusunda dikkatli olunması gereken bazı durumlar mevcut. Örneğin; uykusuzluk sorunu yaşıyorsan, gece aldığın duşun kesinlikle çok sıcak ya da çok soğuk olmaması gerekiyor. Ilık suyla duş almak, bu konuda en ideal tercih olabilir. Çünkü çok sıcak su cildinizi fazla uyarırken soğuk duş da sonrasında yatağa girdiğinde fazla ısınmana ve dolayısıyla uyku için gerekli olan düşük vücut ısısının engellenmesine neden olacaktır.  

Eğer akne problemin varsa, bu durumda sıcak suyla duş almaktan kaçınman gerekiyor. Sıcak su, bir yandan gözeneklerde sivilceye neden olan sebum isimli yağı temizlerken, diğer yandan daha fazla sebum üretimine neden oluyor. Bu nedenle derindeki sebum miktarını kontrol altına almak için soğuk duşu tercih etmelisin.  

Öte yandan sıcak su, kasları gevşettiği için kramplarını da sıcak suyla duş alarak rahatlatabilmen mümkün. Egzersizden sonra ise sırayla sıcak ve soğuk suyu açarak kan dolaşımını hızlandırmaya ve vücudunun toksinlerden arınmasına yardımcı olabilirsin.  

Duş alma vakitlerini düzenlemek ve kendine en uygun duş alma rutinini belirlemek istiyorsan, yazıda yer verdiğimiz bilgilere dikkat etmeni öneririz. Üstelik bu sayede uyku kaliteni arttırabilir, bedeninin gereksinimlerini yanıtlayabilir ve enerjini doğru zamanda yenileyerek dinç kalabilirsin. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sabah veya akşam duş almanın tek doğrusu yok. Bu yüzden sabah ve akşam duş almanın artıları ve eksileri ele alınmakta.

Sabah duşunun artıları ve eksileri 

Gece oluşan ter ve bakterilerden arındırır

Özellikle yaz aylarında gece uyurken terleyebiliyoruz. Bu zamanlarda sabah duşu cildinizi temizlerken sizi de daha iyi hissettirecektir. Terli ve kendinizi yağlı hissetmiş bir halde uyanırsanız kendinizi duşa atın.

Canlandırıcı bir uyanış 

  • Sabah alınan duş ayılmaya, enerjinizi yerine getirmeye yardımcı olur. Eğer sabahları zor uyanan biriyseniz duş almak sizin için iyi bir fikir olabilir. Araştırmalar, serin sabah duşlarının gün boyunca üretkenliği arttırdığını da söylüyor.
  • Günün yorgunluğu üzerinizde kalabilir. 
  • Gün sonunda cildimizde bol miktarda kir ve kalıntı birikir. Duş için sabahı beklerseniz bu kir ve kalıntılar gece boyu üzerinizde kalır.

Akşam duşunun artıları ve eksileri 

Rahatlamanın harika bir yolu

Sabah duşu sizi nasıl uyandırıcı bir etkiye sahipse akşam duşu da bir o kadar rahatlatıcı ve gevşetici bir etkiye sahiptir. Çoğu insan akşam duşunu sadece cilt için değil, aynı zamanda uzun bir günün ardından duyuları yatıştırmak için de çok rahatlatıcı buluyor. Araştırmalar da bunu destekliyor ve yatmadan bir saat önce ılık bir duş almanın uykuyu teşvik ettiğini gösteriyor.

Günün kirinden kurtulursunuz 

Evden hiç ayrılmasanız veya terlemeseniz bile gün geçtikçe cildinizde yağ ve bakteri birikebilir. Gün içinde cildinizde oluşan kir ve kalıntılardan kurtulmanın en kesin yolu gün sonunda kendinizi duşa atmaktır.

Yağlı hissederek uyanabilirsiniz 

  • Uyurken cilt daha fazla sebum üretebilir. Bu nedenle özellikle yağlı cilde sahip olanlar uyanınca kendilerini biraz yağlı görünerek bulabilir. Akşam duşu ise sabah ciltte oluşan yağlanmaların önüne geçemez.
  • Öte yadan ince telli saçlara sahipseniz ıslak saçla uyuduğunuzda sabah onları yağlanmış ve hacmini yitirmiş halde bulabilirsiniz. Islak saçla uyumak aynı zamanda kırılma riskini de arttırır. Saçlarınızı kurutmaya üşeniyorsanız akşam duşu kesinlikle size göre değil!
#duş #sabah #akşam #gece #gündüz
Yorumlar (1)
selami 44 dakika önce
iyi tamam sabah yıkanalım
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