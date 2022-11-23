Duruş pozisyonuna bağlı omurga rahatsızlıklarının önlenmesi için elektronik yelek tasarladılar

Bilecik’te lise öğrencileri duruş pozisyonuna bağlı omurga rahatsızlıklarının önlenmesi için elektronik bir yelek tasarlarken, proje TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Bilecik Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Elif Irmak Kaya, Ayşe Sena Çelik ve 10’uncu sınıf öğrencisi Efe Ali Şirin Fizik Öğretmeni Onur Özdemir rehberliğinde duruş pozisyonuna bağlı omurga rahatsızlıklarının önlenmesi için elektronik bir yelek tasarladı. Yelek TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında fizik alanında Türkiye 3’üncüsü olmaya hak kazandı.

"Çocukların sosyal ve akademik anlamda gelişmelerine katkı sağlıyor

Fizik Öğretmeni Onur Özdemir, projeyle ilgili bilgi vererek, "Mevcut durumda problemlere bir çözüm üretebilmesi ve o çözüm sonucunda da başarıyı elde etmeleri çocukların sosyal ve akademik anlamda gelişmelerine katkı sağlıyor" dedi.

"Biz arkadaşlarımızla bu problemlere bir çözüm bulmaya çalıştık ve bir cihaz yapmaya karar verdik"

11’inci sınıf öğrencisi Ayşe Sena Çelik, pandemiyle beraber yanlış duruş pozisyonu arttığını söyleyerek, "Yanlış duruş pozisyonu ise bireyin kas iskelet sistemini bozan her türlü duruş pozisyonudur. Yanlış duruş pozisyonu sonucunda bel, sırt ağırlıklıları ve omurga rahatsızlıkları bireylerde gözlemlenebilir. Bunun sonucunda ise öğrencilerde ders çalışırken ortaya çıkan bel ve sırt ağrıları motivasyon kaybına ve çalışma ortamında ise iş gücü kaybına neden olabilmektedir. Biz arkadaşlarımızla bu problemlere bir çözüm bulmaya çalıştık ve bir cihaz yapmaya karar verdik" dedi.

"Omurganın bükülme açısını ölçebiliyo"

10’üncü sınıf öğrencisi Efe Ali Şirin, “Geliştirdiğimiz cihaz yanlış duruş uyarısı verebiliyor. Omurganın bükülme açısını ölçebiliyor. Mobil uygulama üzerinden belirli takibi sağlayabiliyor" ifadelerini kaydetti.

"ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması için seçmelere katıldık"

11. sınıf öğrencisi Elif Irmak Kaya, “Geliştirdiğimiz yelek sayesinde TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında fizik alanında ilk olarak Bursa Bölge 1’inci ardından ise Türkiye 3’üncüsü olduk. Daha sonrasında ise uluslar arası ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması için seçmelere katıldık" dedi

Öte yandan projenin anlatıldığı video Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından ’Türkiye’nin Genç Yıldızları’ etiketiyle paylaşılırken, “Öğrencilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.