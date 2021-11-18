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Dünyaya yayılan lezzetler üretim bandından personel kişisel bakımına kadar denetleniyor

Diyarbakır’da 36 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, günlük gıda denetimi ile üretim bandından satışa, personel kişisel bakımından paketlemeye kadar denetimlerine her gün aralıksız devam ediyor.

Sağlık 18.11.2021, 12:50
Dünyaya yayılan lezzetler üretim bandından personel kişisel bakımına kadar denetleniyor

Diyarbakır’da 36 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, günlük gıda denetimi ile üretim bandından satışa, personel kişisel bakımından paketlemeye kadar denetimlerine her gün aralıksız devam ediyor.

Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, günlük rutin hale getirilen gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Türkiye’de bir ilklere de imza atan ve hastanelerde kullanılan ultraviyole ışınlarla tepsi hijyenine dikkat eden Hacıbaba Pastaneleri, personellerin kişisel bakımından satış noktasına kadar gıda mühendisi ekipleriyle tek tek denetliyor. Ürünlere denetimin üretim bandından başladıklarını aktaran gıda mühendisi ve hijyen uzmanı Yıldız Teyfur, satış noktasına kadar takip ettiklerini kaydetti. Teyfur, “Biz öncelikle iş hijyenine, personel hijyenine bakarız, ürün kontrolünü yaparız. Sabahları ilk başta geldiğimizde zaten personelin kılık kıyafeti olsun, kolluk, tırnak kontrollü, ürünlerin numune alması, depo kontrollerine bakarız. Gelen ham maddelerinin son tüketim ham madden tutun tüketicilerin ürünleri tüketmesi aşamasına kadar bunların hepsi bizim için önemlidir. Öncelikle üretim alanında baklava bölümü için tepsilerin hijyeni önemlidir. Onun için de biz başta bunları ultraviyole ışınları olan bir odaya bırakıyoruz. Ultraviyole ışınları farklı dalga boylarına sahiptirler. Bunlar mikrop öldürücü olarak kullanılırlar. Bunlara da şu amaçla dikkat etmemiz lazım, personel içeri girerken muhakkak kapatmaları gerekir, çeşitli cilt rahatsızlıklarına, göz rahatlığına neden olabilmektedir. Ortamdaki ya da havadaki mikroorganizmaları üzerinde oldukça etkisi vardır. Genellikle hastane gibi yerlerde yaygın, ama üretim yerlerinde pek yaygın değil. Biz şu an benim kanımca biz tek kullanıyoruz. Bunlar da bizim için önemli, yani sadece ortamdaki bu gıda güveni değil, başta her materyal için bizim için önemlidir” dedi.

Duyusal tatma işlemlerinden geçemeyenler raporlanarak imha ediliyor

Kişisel bakımdan tadarak duyusal analiz yaptıklarını da belirten gıda denetim mühendisi ve kalite kontrol uzmanı Berfin Ece Meyas, günlük rapor işlemleri yaptıklarını vurguladı Meyas, “Bizim günlük rutinimiz şu şekildedir, önce imalattan başlarız, personelimizin hijyeninden tutun personel hijyeni artı çalışma alanlarının hijyenlerine kadar. Ondan sonra ürün çıkış kontrolleri ürünlerde bir sıkıntı var mı onlara bakıyoruz. Ardından şubelere geliyoruz, şubelerde genel bir salon hijyenine, personelin hijyenine bakıyoruz. Temiz mi kıyafetleri, sakalı, kişisel bakımına bakıyoruz. Ardından gelen ürünlerde tarihlerine bakıyoruz, onlar not ediliyor ve ona uygun raf ömrüne göre sıralıyoruz ürünlerimizi. Duyusal analiz yapıyoruz gelen bütün ürünlerde, tadında bir ekşime, bozulma, şekerlenme varsa bunları not ediyoruz ve ona göre imha edebiliyoruz. Her gün belli periyotlarda şubelerimizi rutin olarak geziyoruz, yaptığımız bütün denetimleri raporluyoruz” diye konuştu.

(MB-AKK-Y)

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