Dünyası kararan hasta ameliyatla ışığı gördü

Samsun’da yaşayan 57 yaşındaki Nargül Duman zamanla iki gözünün görme yetisini kaybetti. 2 ay boyunca dünyası karanlık yaşayan hasta, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan’ın yaptığı katarak ameliyatı ile ışığı gördü.

Pandemiden dolayı birçok 65 yaş üstü vatandaş hastaneye gitmeye korkuyor. 57 yaşındaki Nargül Karaduman ise pandemiden duyduğu kaygıdan dolayı hastaneye gitmekte gecikti. Gözlerinde oluşan kataraktan dolayı neredeyse yüzde 100 oranında görme kaybı yaşayan Duman, Medicana International Samsun Hastanesi’nde görev yapan Doç. Dr. Emrah Kan’ın yaptığı katarak ameliyatı ile 2 ay aradan sonra tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı.

"Bize geldiğinde hiç görmüyordu"

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emrah Kan, "Hastamız bize her iki gözde çok çok yoğun bir katarak ile başvurdu. Maalesef bu pandemi sürecinden dolayı bu ameliyatları evden çıkamadığı için geciktiren bir hastamızdı. Bize ilk geldiğinde kapıdan tekerlekli sandalye ile girerek hiç göremeyen bir hastamızdı. Günlük işlerini hiç yapamayan, kendi öz bakımını yerine getiremeyen bir hasta olarak bize başvurdu. Daha sonra katarak ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.

Ameliyattan henüz 5 gün geçmesine rağmen görmesi yüzde 100 seviyesine çıkmış durumda. Kendisine sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Pandemi sürecinden dolayı 65 yaş üstü hastaların evlerinden çok fazla çıkamadığını belirten Kan, "Dolayısıyla kendilerinde bulunan kronik göz hastalıklarını ihmal ediyorlar. Buradan şöyle bir öneride bulunabilirim: Ne olursa olsun göz hastalıklarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Maalesef bazı göz hastalıklarında geç kalındığı zaman geri dönüşü olmayabiliyor. Aylık olan takiplerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Çok zor bir dönem geçirdim"

Tekrar görebildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Nargül Duman, "Bir devlet hastanesine gittim. Bir hafta boyunca beni şekerden yatırdılar. Bir şey olmadı. Daha sonrasında bir ihtiyacımı göremedim, bir şey yiyemedim. Allah’ım bir görürsem denizin ortasına bakacağım dedim. Çok zor bir dönem geçirdim. Gördüğüm için devamlı duacıyım. Bu doktor neymiş, daha önce niye gitmedim dedim. 2 ay göremedim. Tekerlekli sandalye ile gidiyordum. Şimdi çok güzel görüyorum" şeklinde konuştu.