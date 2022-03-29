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Dünyanın İlk Tüp Bebeği Louise Brown

Dünyadaki ilk tüp bebek Louise Brown 25 Temmuz 1978’de doğmuştur. Louise Brown laboratuvar ortamında döllenmiş ilk tüp bebektir. Brown; İngiltere’nin Bristol şehrinde bir postanede çalışıyor.

Sağlık 29.03.2022, 11:45 29.03.2022, 11:56
Dünyanın İlk Tüp Bebeği Louise Brown

Louise Joy Brown 25 Temmuz 1978’de İngiltere’de dünyaya geldiğinde 2,61 kilo ağırlığındaydı. Ebeveynleri Lesley ve John Brown dokuz yıl boyunca çocuk sahibi olmaya çalışsa da Lesley Brown’ın kısır olması nedeniyle başarılı olamamışlardı. Cambridge Üniversitesi’nde fizyolog Robert Edwards ve jinekolog Pstrick Steptoe’nun araştırmasını duymaları çift için dönüm noktası oldu ve doğurganlık tedavisi tüp bebek için iki bilim adamıyla anlaşma imzaladılar. 
Çiftin yumurta ve spermlerinden laboratuvar ortamında döllenmiş embriyon üreten araştırmacılar sonra bunu Lesley Brown’ın dölyatağına yerleştirdi. Çift Louise adını verdikleri kızlarına nasıl doğduğunu 4 yaşında videoyla anlatmaya çalıştı. 

İlk tüp bebek Louise Brown 40 yasında!
Kasım 1977 tarihinde İngiltere’de 9 yıldır bebek sabah olamayan Lesley-John Brown çiftine tüp bebek tedavisi uygulandı ve 25 Temmuz 1978’de Louise Brown doğdu. Geçtiğimiz 40 yılda tüp bebek yöntem ile doğan bebek sayısı ise 6 milyona yaklaştı.

Tüp Bebek Nedir?
Tüp bebek teriminin bilimsel ismi IVF yani In Vitro Fertilizasyon olup vücut dışında döllenme anlamına gelmektedir. Kadından alınan yumurta erkekten alınan sperm ile laboratuvarda dölleme gerçekleşir. Oluşan embriyo anne rahmine transfer edilir.
Ailede ciddi bir genetik hastalık taşıyıcılığı varsa embriyonun bu hastalığı taşımadığından emin olup sağlıklı embriyoyu anne rahmine yerleştirebiliyoruz.

Tüp bebek tedavisinde başarı son 40 yılda nasıl değişti?
Geçtiğimiz 40 yılda Tüp Bebek tedavisi alanında yaşanan gelişmeler, teknolojinin yardımıyla inanılmaz bir hızla başarı oranlarını arttırdı. İlk yıllarda bütün dünyada başarı oranları yüzde 10’u geçmiyordu.Laboratuvar ortamındaki teknolojik yenilikler, embriyo dölleme tekniklerindeki gelişmeler, embriyo tutunma oranlarını giderek arttırdı.

Türkiye tüp bebek alanında nerede?
Türkiye’de ilk tüp bebek tedavisi ile doğum Ege Üniversitesi’nde 1988 yılında elde edilmiştir. O günden bu yana bu alanda uluslararası kongrelerde konuşma için davet edilen çok önemli bilim adamları yetiştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizde transfer edilecek embriyo sayısı 35 yas altındaki kadınlarda 1 embriyo, 35 yas üstü veya 2 defadan fazla denemede başarısız olmuş kişilerde 2 embriyo ile sınırlandırılmıştır.


Türkiye sağlık turizminde birçok ülke tarafından tercih edilmektedir. Özellikle diş, estetik, göz ve kalp damar cerrahisi alanlarında sağlık turizmi giderek gelişmektedir. Tüp bebek alanında da özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya giderek daha fazla sayıda başvuru almaktadır. Türkiye’ de tüp bebek merkezlerinin teknolojik donanımı ve bilimsel perspektifi saygın bir konumdadır. Tüp bebek uygulamalarının hem maliyetinin azlığı hem de başarı oranlarının yüksekliği nedeniyle ülkemiz sağlık turizmi alanında cazibe merkezi konumundadır. Tedavi maliyeti Amerika’da 10-25 bin USD, Avrupa’da 3-10 bin USD iken Türkiye’ de 2-3 bin USD olarak uygulanmaktadır.


Bebek sahibi olma isteği insanoğlunun en güçlü duygularından biridir. Bilimsel ve sektörel dernekler gibi sivil toplum kuruluşlarının çabaları ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile gelecekte bölgemizin de bu alandaki potansiyelini değerlendirebileceğini ve daha çok ailenin özlemlerini duydukları bebeklerine kavuşabileceğini umut ediyorum.

kaynak: kentsağlıkgrubu.com

#tüp #bebek #tedavi #kısır #louise #brown #Bilim
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