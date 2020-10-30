banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Dolar yine rekorla başladı!
Dolar yine rekorla başladı!
Hamsi çoğaldı, fiyatı azaldı
Hamsi çoğaldı, fiyatı azaldı

Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, korona virüse yakalandı

MARDİN DERİK İLÇESİNE BAĞLI DERE KÖYÜNDE YAŞAYAN DÜNYANIN EN UZUN İNSANI SULTAN KÖSEN, KORONA VİRÜSE YAKALANDI.

Sağlık 30.10.2020, 13:58
3
Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, korona virüse yakalandı

Mardin Derik ilçesine bağlı Dere köyünde yaşayan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, korona virüse yakalandı.

Guinness Rekorlar Kitabına göre, 2 metre 51 santimetre boyuyla yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Kösen, aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün ’en büyük ellerine’ ve 36,5 santimetre ile ’en büyük ayaklarına’ da sahip. 60 numara ayakkabı kullanan Kösen, hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümörden kaynaklı boyu aşırı uzamış ve 11 yıl önce Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun adamı olarak tescillenmişti.

Yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Kösen’e yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kösen’in 1 haftadır Kızıltepe Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
orta şiddetli yağmur
banner378
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Tottenham 6 11
6. Leeds United 6 10
7. Southampton 6 10
8. Crystal Palace 6 10
9. Wolverhampton 6 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3