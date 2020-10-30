Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, korona virüse yakalandı
MARDİN DERİK İLÇESİNE BAĞLI DERE KÖYÜNDE YAŞAYAN DÜNYANIN EN UZUN İNSANI SULTAN KÖSEN, KORONA VİRÜSE YAKALANDI.
Mardin Derik ilçesine bağlı Dere köyünde yaşayan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, korona virüse yakalandı.
Guinness Rekorlar Kitabına göre, 2 metre 51 santimetre boyuyla yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Kösen, aynı zamanda 27,5 santimetre ile yeryüzünün ’en büyük ellerine’ ve 36,5 santimetre ile ’en büyük ayaklarına’ da sahip. 60 numara ayakkabı kullanan Kösen, hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümörden kaynaklı boyu aşırı uzamış ve 11 yıl önce Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun adamı olarak tescillenmişti.
Yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Kösen’e yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kösen’in 1 haftadır Kızıltepe Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.
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