Dünyanın en büyük iPhone fabrikasının bulunduğu bölge yine karantinaya alındı

Çin’in Zhengzhou kentinde bulunan ve dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Foxconn’un bulunduğu sanayi parkı çevresi yeniden karantinaya alındı.

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone fabrikasının da içinde buluduğu Zhengzhou Havalimanı Ekonomi Bölgesi’nde bugün ‘sessiz yönetim’ adı altında yeni bir karantina uygulamasına geçildi. Karara göre, personelin sanayi parkından çıkışı yasaklanırken, araçların tesise giriş-çıkışları özel izne tabi oldu. Karantina uygulamasının 9 Kasım’a kadar süreceği açıklandı.

Önlemler gevşetilmişti

Yaklaşık 13 milyon nüfusa sahip Zhengzhou’da yerel yönetim önceki gün karantina tedbirlerinin gevşetildiğini duyurmuştu. Zhengzhou makamları, şirketin salgınla mücadele tedbirlerini sıkılaştırmasını ve ‘kapalı devre’ yönetimini yönlendirmek ve izlemek üzere resmi ekipler gönderildiğini bildirmişti. Ayrıca Foxconn fabrikasına işçilere nükleik asit testi yapılması için ilave 200 personel ve 400 temizlik görevlisi gönderildiği bilgisi verilmişti.

Fabrikadan kaçmışlardı

Zhengzhou’da yer alan Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında, kentte Ekim ayı içinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle katı tedbirler alınmıştı. Foxconn’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim itibariyle işçilerin yemekhanelerde yemek yemesi yasaklanmış, işçilerden yemeklerini kaldıkları yurtlara götürmeleri istenmişti. Görgü tanıkları, salgın tedbirleri nedeniyle toplu taşımanın işlemediği kentte, birçok işçinin sırt çantaları ve valizleriyle yaya şekilde memleketlerine dönmeye çalıştığını aktarmıştı.

Öte yandan, Foxconn’dan önceki hafta yapılan açıklamada, salgından etkilenen kişi sayısının çok olmadığı belirtilmiş, enfekte olan işçilere dair net bir sayı verilmemişti. Fabrikanın üretiminin ise nispeten istikrarlı şekilde sürdüğü bilgisi verilmişti.

Kaçan işçiler nedeniyle panik oluşmuştu

Pazar günü ise, işçilerin gönüllü olarak tesiste kalmayı veya tesisten ayrılmayı seçebileceği, tüm işçilerin güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılacağı ve işçilerin haklarının korunacağı belirtilmişti. Bununla birlikte, Henan eyaletindeki birçok şehirde Covid-19 nedeniyle sıkı tedbirlerin uygulandığı iddia edilen iPhone fabrikasından kaçan işçileri karşılama paniği yaşanmıştı. Eyaletin farklı kent ve ilçeleri, Foxconn işçilerini dönüşlerinden önce yerel makamlara bilgi vermeye çağırmış, işçilerin 7 gün merkezi karantinada, 3 gün de müşahede altında tutulmasının talep edildiği bildirilmişti.

Çin, "sıfır Covid" stratejisini terk etmiyor

Karantina kararının, Apple şirketinin iPhone arzında sorunlara yol açıp açmayacağı tartışma konusu oldu. Apple’ın en büyük iPhone üreticisi konumundaki Foxconn’un 200 binin üzerinde işçinin çalıştığı Zhengzhou’daki fabrikası, iPhone imalatına da en fazla katkıyı yapan tesis olarak biliniyor. Tesiste, Nisan ayında da 14 günlük karantina uygulanmıştı.

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana ‘sıfır-Covid’ stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor. Çin’de iktidarı elinde tutan Çin Komünist Partisi’nin geçen ay düzenlenen 20. Ulusal Kongresi’nde ‘sıfır Covid’ politikasının süreceği sinyali verilmişti.

Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun bugün açıkladığı verilere göre, Çin anakarasında dün 2 bin 928 yeni Covid-19 vakası kayıtlara geçti. Zhengzhou’da ise dün 358 yeni vaka tespit edilmişti.