Dünyada sayılı, Türkiye’de ilk

Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi sebebiyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi. Transhepatik ASD adı verilen tedavi yöntemiyle yapılan başarılı tedaviyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabı üzerinden ’dünyada ilk Türkiye’de ilk’ başlığıyla duyurdu.