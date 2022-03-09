Dünyada koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor

Pandeminin seyri yurt dışı seyahatleri için yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Yaşanan ‘normalleşme’ süreci kapsamında dünyada birçok ülke Covid-19 nedeniyle yürürlüğe koyduğu kuralları ve kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (KKTC) 1 Mart 2022 itibarıyla tam aşılı kişilerden PCR veya antijen testi talep edilmeyeceğini duyurmuştu. Birçok Avrupa ülkesi de AB aşı sertifikası gösteren veya aşı olduğunu kanıtlayabilen yolculardan PCR testi istenmeyeceğini açıklamaya başladı. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun, PCR testi istemeyen yurt dışı seyahat rotalarını derledi.

Kuzey Kıbrıs’ta güneşin keyfini çıkarın

Kuzey Kıbrıs, seyahat severlerin yakınlığı, Akdeniz iklimi ve uzun kumsallarıyla en çok tercih ettiği destinasyonların başında geliyor. Kış aylarında bile bahar havasını yaşayabileceğiniz, denizin ve doğal güzelliklerin keyfini çıkarabileceğiniz Kuzey Kıbrıs, ülkeye gelecek misafirler PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. KKTC’nin aldığı yeni karara göre, ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş veya 270 gün geçmemiş kişiler tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi yaptırmadan ülkeye giriş yapabilecek. Siz de bütçenize uygun Kıbrıs otel rezervasyonu ile baharın ve yazın tadını Kıbrıs’ta çıkarabilirsiniz.

Yunanistan’ı ziyaret etmek için ideal zaman ilkbahar ve yaz

Yunanistan şubat ayının ilk haftası itibarıyla ülkeye seyahat eden ve Avrupa onaylı aşı sertifikası olan tüm yolcuların negatif PCR testi gösterme zorunluluğunu kaldırdı. Yunanistan'ı ziyaret etmek için en ideal zaman ise ilkbaharın ilk günlerinden sonbaharın sonuna dek devam eden sıcak yaz dönemi. Üstelik Yunanistan yalnızca bir uçak bileti uzağınızda. Ayrıca ülkeye Türkiye'den kara yolu ve deniz yolu ile de kolayca ulaşım sağlamak mümkün.

Portekiz: Avrupa kıtasının en sıcak ülkesi

Portekiz de AB aşı sertifikası gösteren veya aşı olduğunu kanıtlayabilen tüm yolcuların PCR testi yaptırma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceğini duyuran ülkelerden. Portekiz sıcak geçen yaz ayları başta olmak üzere tüm yıl boyunca ziyaret için ideal. Sanat, edebiyat ve müzik gibi alanlarda çok zengin bir çeşitliliğe sahip olan Portekiz, Akdeniz kültürünü deneyimlemek isteyenler için keşiflerle dolu bir seyahat vadediyor.

Kuzey Makedonya’da tarih ve kültürün izini sürün

Kuzey Makedonya uzun bir süredir Türk vatandaşlarından PCR testi talep etmiyor. Kendinizi Türkiye'de hissedebileceğiniz bu ülke yakınlığı nedeniyle hafta sonu kaçamakları için de gayet uygun. Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler arasında yer alan Kuzey Makedonya’da başkent Üsküp, Manastır ve tarihi ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan Ohri gezilebilecek gözde yerlerin başında geliyor.