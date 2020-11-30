Dünya’da en çok ölümün yaşandığı 2. ülke Brezilya’da salgının önüne geçilemiyor

ABD’den sonra dünyada Covid-19 salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 2. ülke olan Brezilya’da 262 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 172 bin 848’e ulaştı. Toplam vaka sayısının 6 milyon 314 bin 740’a ulaştığı ülkede korona virüsten kurtulan hasta sayısı 5 milyon 578 bin 118’e yükseldi. Ülkede 563 bin 774 aktif korona virüs hastasından 8 bin 318’inin durumu kritik. Ülkede bir milyon kişide ortalama 29 bin 621 vaka görülürken, yine bir milyon kişide ortalama 811 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybediyor.



Son bir haftalık süreçte Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Esprito Santo, Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Cear ve Sergipe eyaletlerinde ölüm oranları artış göstermeye devam ediyor. Ölüm oranında en büyük artış yüzde 84 ile Bahia eyaletinde yaşanırken en büyük düşüş ise yüzde 69 ile Mato Grosso eyaletinde görüldü.

Özellikle Rio De Janeiro’da salgının gidişatının oldukça ciddi olduğu belirtildi. Şehirdeki yoğun bakım ünitesi yataklarının yüzde 92’si doldu. Son bir hafta içinde Rio de Janeiro’da yoğun bakım yatağı bekleyen kişi sayısı ise yüzde 140 arttı.



Pandemiye Bolsonaro etkisi

Brezilya’nın korona virüs savaşını kaybetmesinin en büyük nedeni ise hastalığı “gripçik” olarak hafife alan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun tavrı oldu. 20 Mart’ta Başkanlık Sarayı’nda verdiği bir röportajda, 2018’de uğradığı bıçaklı saldırıdan sonra gripçiğin kendisini başkanlık koltuğundan indirmeye gücünün yetmeyeceğini söylemişti. Daha sonraki dönemde yandaşlarıyla mitingler düzenleyerek bir araya gelen Bolsonaro, maske takmayı her seferinde reddetti. Karantina önlemleri kapsamında kapanmalar nedeniyle eyalet valilileri ile ciddi sorunlar yaşayan Bolsonaro valilileri tehdit etti.

Bolsonaro daha sonra korona virüse yakalandı ve tedavi sonucunda iyileşti. Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü’nün “işe yaramıyor” dediği ilacı kullanmaları için halka mesaj gönderen Bolsonaro, doktorları ise bu ilacı reçetelere eklemeleri konusunda zorladı. Ancak Jair Bolsonaro, sosyal medyada yaptığı son canlı yayında, Covid-19 için gripçik ifadesini kullandığını yalanladı. Bolsonaro, canlı yayında buna dair video veya ses kaydı bulunmadığını iddia etti.



16 milyon kişinin bilgileri sızdırıldı

Brezilya’da bir doktor, Sağlık Bakanlığı’nda gizli kalması gereken 16 milyon kişinin verilerini yayınladı. Bunlar arasında Jair Bolsonaro ve eşinin bilgileri de yer aldı. Herkesin adres, telefon numarası ve sağlık durumlarıyla ilgili özel veriler halka açıldı. Bilgileri sızdıran Sao Paulo’daki Albert Einstein Hastanesi çalışanı işten atıldı.



İşsizlik rekor seviyelerde

Brezilya’da işsiz sayısı pandemiye bağlı olarak Eylül ayında sona eren üçüncü çeyrekte 14,1 milyon kişiye ulaştı. Bu, ülkedeki işsiz sayısını yüzde 14,6’ya çıkardı. Eyaletler arasında bir önceki çeyreğe göre en yüksek işsizlik artışı yüzde 20.7’lik oranla Bahia eyaletinde yaşandı.

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