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Dünyada canlı dokularla oluşturulmuş ilk sanatsal fotoğraf sergisini açtı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Ata Güler; atık olarak görülen hastalıklı, tümörlü ve kanserli organları fotoğraflıyor. Tıbbi fotoğraflarıyla hem öğrencilerin eğitimine hem de bilimsel makalelere ışık tutan Güler, dünyada canlı dokularla oluşturulmuş ilk sanatsal fotoğraf sergisini de açtı.

Sağlık 22.03.2022, 12:47
Dünyada canlı dokularla oluşturulmuş ilk sanatsal fotoğraf sergisini açtı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Ata Güler; atık olarak görülen hastalıklı, tümörlü ve kanserli organları fotoğraflıyor. Tıbbi fotoğraflarıyla hem öğrencilerin eğitimine hem de bilimsel makalelere ışık tutan Güler, dünyada canlı dokularla oluşturulmuş ilk sanatsal fotoğraf sergisini de açtı.

KOÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Ata Güler, tıbbi fotoğrafçılık alanında bazı çalışmalar yürütüyor. Hastalıklı, tümörlü ve kanserli dokuları ameliyat sırasında alan Dr. Güler, organları temizledikten sonra fotoğraflarını çekiyor. Güler’in çektiği fotoğraflar hem akademik konularda, bilimsel kitaplarda, yayınlarda hem de öğrenci ve asistanların eğitiminde kullanılıyor. Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Ata Güler, geçtiğimiz günlerde dünyada canlı dokularla oluşturulmuş ilk sanatsal fotoğraf sergisini açtı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen ’İçimizdeki Sanat’ isimli sergide 41 fotoğraf yer aldı.

Türkiye’de bir ilk

Tıbbi fotoğrafçılık alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Sertaç Ata Güler’in öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimi de kuruldu. Türkiye’de ilk kez Kocaeli Üniversitesi’nde kurulan birimde, doku fotoğraflamanın kuralları konusunda bilgiler veriliyor. Dr. Sertaç Ata Güler, "Bu birim; hasta ve doku fotoğraflamaları için kurulmuştur. Bunların temel amacı aslında sanatsal olmak değil. Akademik konularda, bilimsel kitaplarda ve yayınlarda; öğrenci, asistan ve uzman eğitimlerinde kullanılmak üzere daha kaliteli ve daha doğru fotoğrafların nasıl elde edileceği konusunda eğitimler hakkında çalışmaktayız. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bu dersleri vermekteyiz. Buradaki temel hedefimiz, tıp fakültesi eğitiminde ilerde akademik anlamda da çalışacak olan öğrenci arkadaşlarımızın uzman olduktan sonra da kurumlarını daha kaliteli fotoğraflarla temsil etmesini istiyoruz" dedi.

"Kanserli dokulara estetik boyut kazandırmaya çalıştık"

’İçimizdeki Sanat’ isimli sergiyi hem öğrencileri bilgilendirmek hem de farkındalığı artırmak için açtığını söyleyen Dr. Güler, "Bu sergi biraz işin içine sanatsal boyutta katıyor. Gezici bir sergi olarak ayarladık ve ‘İçimizdeki Sanat’ ismini verdik. Atık olarak gördüğümüz hastalıklı, tümörlü, kanserli dokuların birer sanat objesi haline getirilebileceği, estetik bir boyut kazandırabileceğini göstermeye çalıştık. Burada Kocaeli’yi temsilen, 41 tane fotoğraf sergiliyoruz. Her organı ameliyatta hastadan çıkar çıkmaz fotoğrafladık. Bunlar canlı dokular, formol denilen kimyasal maddelere girmemiş, anatomi laboratuvarına gönderilmemiştir. Ameliyattan sonra üzerinde çalıştıktan sonra onları temizliyor ve fotoğrafa uygun hale getiriyorum. Ameliyathane ortamında özel bir platform üzerinde bu fotoğrafları çektim ve sergi için hazırlıklarımı sürdürdüm" diye konuştu.

"KOÜ Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimi Türkiye’de bir ilk"

Organları fotoğraflamanın zor olduğunu söyleyen Dr. Güler, "Tüm organların fotoğraflarını çekmek çok mümkün olmuyor, bu çok zor. Bu serginin belki en önemli fotoğrafı kalp, benim için de en değerli fotoğrafım. Organ nakli hastasının işlemlerinden sonra bu kalbi temin edebildik. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurduğumuz Tıbbi Görsel Dokümantasyon Birimi Türkiye’de bir ilk. Özellikle doku fotoğraflamalarının kuralları konusunda bilgi veriyoruz. Bu birimimiz farklı üniversiteler tarafından çok fazla ilgi çekti. İnşallah bu birimimizi de hızlıca geliştireceğiz, daha farklı boyutlar katmayı düşünüyoruz. Temel amacımız fotoğraf çekmekten çok bu işin akademik olarak eğitimlerini vermektir" şeklinde konuştu.

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