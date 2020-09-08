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Dünyada bir ilk: Çift antikorlu Covid-19 tanı kiti ÇOMÜ'de geliştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit eden bir kit geliştirildi. Yaklaşık 8 dakika gibi kısa sürede ve neredeyse yüzde yüze yakın bir sonuç veren kitin yakın zamanda seri üretimine başlanacağı bildirildi.

Sağlık 08.09.2020, 15:30
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Dünyada bir ilk: Çift antikorlu Covid-19 tanı kiti ÇOMÜ'de geliştirildi

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen ve dünyadaki benzerlerinden farklı olarak daha güvenilir ve hızlı sonuç alınan ‘Korona virüs tanısı için test kiti' ile ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından ‘İleri Araştırma Projeleri' kapsamında desteklenen çalışmanın dünyadaki benzerlerinden en önemli üstünlüğü ve farklılığı, insanda üretilen, virüse özel iki farklı antikorun tek bir test kitinde tanısının yapılabiliyor olması. Böylelikle çok kısa sürede yanıt veren, daha güvenilir bir test kiti üretilmiş oldu.

“Türkiye'de değil, dünyada ilk defa yapılan bir test”

Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk tarafından geliştirilen test kitinin dünyada ilk defa yapıldığını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Bugün burada projemizin sonuçlarını açıklıyoruz. O da Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk hocamızın Covid-19 ile ilgili geliştirmiş olduğu bir test sonucunu. Bilimsel araştırma projelerimizden desteklenen bu projedeki ilginç olan şu; Türkiye'de değil, dünyada ilk defa yapılan bir test. Çünkü dünyada bir antikor testi bulunuyor. PCR'larda biliyorsunuz doğruluk oranı yüzde 63 oranında değişiyor. Yani yüzde 40 civarında bir yanılma payı var ama hocamızın geliştirmiş olduğu bu testle kısa bir sürede yani 5-10 dakika içerisinde yüzde 100 bir sonuç elde ediliyor. Daha sonraki dönemde de Covid-19 geçirip, geçirmediğini de tespit ediyor. Covid-19 ise bunu ortaya koyan bir test. Hızlı sonuç veriyor ve yüzde yüz sonuçlu bir test. Dünyadaki uygulamalar daha çok tek protein üzerinde yapılan bir çalışma ama bizim hocamız iki protein üzerinde çalışmasını yürütüyor. Bundan dolayı ayrı bir özelliği var. Biz bu proje ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak gerçekten övünç duyuyoruz” dedi.

“8 dakikada sonuç veriyor”

Geliştirilen test kitinin 8 dakikada sonuç verdiğini belirten ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Sezgintürk ise, “Son aylarda yaşadığımız salgın bizi de bu konularda bir şeyler yapmaya itti. Mart ayının ortasından itibaren tamamen üniversitemizin öz kaynaklarıyla yürüttüğümüz virüsün, insanın bağışıklık sisteminde oluşturduğu antikorları hedef alan bir test kiti geliştirdik. Çok kısa sürede 8 dakikada sonuç veren ve şu anda halihazırda piyasadakilerden çok daha kesin ve doğru sonuçlar veren bir kit haline geldi proje ürünümüz. Ve şu an halihazırda dünya piyasasında satılan kitlere baktığımızda hepsi de sadece tek bir antikoru hedef alır ve onun üzerinden sonuç verir ama bizim geliştirdiğimiz kitin en önemli üstünlüğü ve avantajı virüse özel iki farklı antikoru tespit ediyor olması. Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Birkaç hafta içerisinde gerçek kan örnekleri üzerinde yapacağımız optimazsyon çalışmaları da bitecek. Ondan sonra inşallah kullanıma hazır hale gelecek kitimiz. Örneklerimizde yüzde yüze yakın bir doğrulukta sonuç aldığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

“Seri üretime geçiş olacak”

Dünyada ikinci antikoru hedef alan başka bir test kitinin olmadığını ve bu çalışmaların da patentini alıp seri üretime geçeceklerini kaydeden Sezgintürk, “Seri üretimle alakalı tabii girişimlerimiz olacak geliştirdiğimiz kitin önce patent haklarının alınması gerekecek. Ülkemizin fon veren kuruluşlarına da başvuracağız. Onların da bu konuda çok ciddi destekleri oldu zaten. KOSGEB, TÜBİTAK, kalkınma ajansları ve Sağlık Bakanlığı gibi ülkemizin önemli fonlayıcı kuruluşlarına da projemizi tanıtarak seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Şu anda hali hazırda ticari örneklere bakıldığında ikinci antikoru hedef alan bir örnek şu anda dünyada yok” şeklinde konuştu.

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