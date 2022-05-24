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Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Gürsoy’a açık davet

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa’da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın doktor olma başarısından dolayı 18 Kasım 2019’da Almanya tarafından “2019 Yılın Hekimi” ödülüne layık görülen Ordulu Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a bazı önemli ameliyatlarını Ordu’da yapması çağrısında bulundu.

Sağlık 24.05.2022, 16:22
Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Gürsoy’a açık davet

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa’da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın doktor olma başarısından dolayı 18 Kasım 2019’da Almanya tarafından “2019 Yılın Hekimi” ödülüne layık görülen Ordulu Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy’a bazı önemli ameliyatlarını Ordu’da yapması çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Gürsoy’a açık davette bulunan Başkan Güler, “Türkiye’de de tıp iyi bir noktaya gidiyor. Havaalanımız var. Eğer Ordu’da bir şey yapmak isterseniz size gereken fiziki şartları oluştururuz. Ordu’yu sağlıkta da öne çıkarabiliriz. 3 ayda bir gelerek önemli ameliyatları siz yapabilirsiniz” dedi.

Başkan Güler konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de de tıp iyi bir noktaya gidiyor. Havaalanımız var. Eğer Ordu’da bir şey yapmak isterseniz size gereken fiziki şartları oluştururuz. Ordu fındıkta öne çıktığı gibi bu anlamda da öne çıkabilir. Dünyanın en iyi fındığı burada. Fındıktan yapılan dünyanın en iyi dondurmasını buraya getirmeye çalışıyorum. Böyle güzel bir yer kolay kolay bulunmaz. Bu anlamda bir köprü oluşturabiliriz. Ayda bir olmasa bile 3 ayda bir gelerek bazı önemli ameliyatları burada yapabilirsiniz. Ben Ordu’yu bilim merkezi haline getirmek istiyorum. Onun için Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu diye bir slogan ortaya attık. Düşünme kısmı zayıftı onu oluşturduk. Şimdi üretmeye başladık. Şimdi yarışma rekabet zamanı.”

“Türkiye için biz her zaman varız”

Türkiye için her zaman hazır olduğunu söyleyen Dr. Dilek Gürsoy Başkan Güler’in teklifine sıcak baktı. Gürsoy yaptığı çalışmalara da dikkat çekerek, şu sözlere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız da Türkiye’de bir şeyler yapmam için teklifte bulundular. Türkiye için biz her zaman varız. 10 yıldır yeni nesil yapay kalp araştırması içerisindeyim. Bütün yeni nesil yapay kalpler elimden geçiyor. İsveç, Fransız ve Almanlar pompasını cerrah olarak hem hayvan denemelerinde hem de insan denemelerinde ben yerleştiriyorum. Şimdi hayvan denemesinde olan pompaları ilk defa insana benim takmamı istiyorlar. Tecrübeliyim pompayı anatomik ve fizyolojik şekilde mühendislerle birlikte geliştiriyorum. İsveç ile yoğun çalışma içerisindeyiz. Ayın 1’inde bir ameliyatımız var. Koyuna yapay kalp takıyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine koçluk yapıyorum. Avrupa’da koçluk programları çok yaygın. Burada da büyük yangı uyandıracağını hissediyorum.”

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