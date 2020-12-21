banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor
Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'

Dünyaca ünlü doktor yalanıyla kandırılan sağlıkçı, 'Yüzümdeki hasardan dolayı, 2 haftadır uyku uyuyamıyorum'

'Dünyaca ünlü doktor' yalanına kanan genç kadın, estetik mağduru oldu. Yüzüne önce klinikte ardından da bir rezidansta işlem yapılan 27 yaşındaki Gamze Nur, operasyondan 2 hafta sonra ise hayatının şokunu yaşadı. Sağlıkçı olan genç kadın, “Bin 350 euro para ödedim. 2 haftadır akşamları uyuyamıyorum, inanılmaz kötüyüm ve yüzüm eski haline dönmeyecek” ifadelerini kullandı.

Sağlık 21.12.2020, 14:20
9

Gamze Nur İstanbul'da yaşayan 27 yaşında bir sağlık çalışanı, bakışlarının daha güzel olmasını istedi. Bu yüzden de 'ip askısı' yöntemini tercih ederek, Mecidiyeköy'de bir klinik merkezine gitti. Genç sağlık çalışanı yapılan işlemden 2 hafta sonra ise hayatının şokunu yaşadı. Genç sağlıkçının yüzünde geçmek bilmeyen bir hasar oluştu. Burnunun üstünde ve kaşının yanında ödemler meydana geldi.

"Bin 350 euro, para ödedim"

Sosyal medya üzerinden bir kliğin paylaşımı üzerine kliğine gittiğini belirten genç sağlıkçı, “1 Aralık günü Mecidiyeköy'de bulunan bir kliniğin sosyal medyada paylaşımı üzerine, dünyaca ünlü doktor Toma 2 Aralıkta merkezimize gelecek randevularınızı almayı unutmayın diye bir paylaşımda bulundular. Bende kadının sosyal medyasına baktım doktor yazıyor sayfasında, daha sonra randevu alarak kendisinin doktor olup olmadığını sordum. Kendisinin ünlü bir doktor olduğunu ifade ettiler. 2 Aralık'ta kliniğe gittim ve işlemden önce yarı ücretini “Bin 1350” euro bir para ödedim. Badem göz estetiği, ip ile kaş kaldırma diye geçiyor aynı zamanda ip ile burun kaldırma daha sonra akşam oldu. Bekleyen sayısı 15 kişi olduğundan dolayı işlem yaptıramadım daha sonra işlem burada değil rezidans da gerçekleştirilecek dediler. Saatin geç olduğu söyleyerek bana konum attılar. Klinikten çıktık ve rezidans da bana bu işlemi uyguladılar” dedi.

"Savcılığa başvurarak hukuki hakkımı savunacağım"

Estetik operasyonundan hayatının şokunu yaşadığını belirten genç kadın, “İşlemi yaptırdığım ertesi günden sonra ağrı ,ödem ve şişlikler oldu. Yüzünde kullanılan sıvıdan dolayı atmalar oluştu. Bu süreçte psikolojim bozuldu. Antibiyotik kullanmama rağmen geçmiyor. Başka bir doktora gittim, doku hasarı oluştuğunu söyledi. Kendilerine ulaştığımda, beni engelleyerek benim yaptığımı iddia ederek beni suçladılar. Araştırmalarım sonucunda doktor olmadığını öğrendim. Savcılığa başvurarak hukuki hakkımı savunacağım” şeklinde konuştu.

"Akşamları uyuyamıyorum"

Ağrılarından dolayı akşamları uyuyamadığını Gamze Nur, “Bir sağlık çalışanı olarak araştırmadan merdiven altı olan bir yerde işlemimi yaptırmadım. Parayı ödediğim için mecbur kalarak rezidansa gitmek zorunda kaldım. Bin 350 euro az bir para değil. Türkiye'de bir doktor bile bu fiyata yapmıyor. O kadar ünlü bir doktor diye tanıttılar ki işlemlerine baktım, bilemedim, diplomasını alıp bakmadım ki. Kendisi kesinlikle doktor değil. Rusya'da sadece seminer almış birisi. Yüzümdeki hasardan dolayı, 2 haftadır uyku uyuyamıyorum, psikolojim bozuldu, acım var. Geceleri ne sağıma ne de soluma yatamıyorum, inanılmaz kötüyüm ve yüzüm eski haline dönmeyecek” diye konuştu.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

TWITTER’DAN BİZİ TAKİP EDİN

FACEBOOK’TAN BİZİ TAKİP EDİN

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11