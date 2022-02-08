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Dünyaca ünlü cerrahlar Malatya’da yetişiyor

Dünyanın en büyük 2’nci karaciğer nakil merkezi konumunda olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde eğitimlerini tamamlayan cerrahlar ülkelerindeki hastalara umut oluyor.

Sağlık 08.02.2022, 10:08
Dünyaca ünlü cerrahlar Malatya’da yetişiyor

Dünyanın en büyük 2’nci karaciğer nakil merkezi konumunda olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde eğitimlerini tamamlayan cerrahlar ülkelerindeki hastalara umut oluyor.

Dünyanın en önemli cerrahları Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde yetişiyor. Malatya’da eğitimlerini tamamlayan cerrahlar ülkelerinde hastalara umut oluyor.

Bugüne kadar onlarca cerrahın eğitim aldığı merkezde eğitimlerini sürdüren, Ürdün asıllı Uzman doktor Ali Aloun ile meslektaşları Nijerya asıllı Garzali İbrahim Umar ve Kenya asıllı Sakulan Hargura Malatya’da eğitim almaktan oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’ndeki eğitim kalitesine başka yerde ulaşmanın çok zor olduğunu belirten, Uzman Doktor Ali Aloun, “Ürdünlü, Genel Cerrahi Uzmanıyım ve Karaciğer Nakli üzerinde çalışmaktayım. Birlikte eğitim gördüğümü arkadaşlarım Dr. Garzali İbrahim Umar Nijeryalı, Dr. Sakulan Hargura’da Kenyalı onlarda Genel Cerrah Uzmanları. Şuan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi dünyada ikinci ve Avrupa’da birinci olduğu için yıllık 200’ün üzerinde karaciğer nakli olduğu için tercih ettim. Eğitimler doktora göre değişiyor. 6 aylık 1 ve 2 yıllık süreyle değişmekte. Eğitim tamamlandıktan sonra memleketlerimize gideceğiz. Bu kadar kaliteli bir eğitimi başka bir yerde bulmak çok zor. Özellikle Sezai hocanın burada olması, o kadar tecrübeli bir cerrah olması eğitimlerimize bir katkısı olmuştur. Şuan arkadaşlarımız bizi arıyor iletişimdeyiz ve bir sürü doktor gelecek yurt dışından Ürdün’den Afrika’dan başka yerden de gelen olacak. Malatya çok sakin bir şehir İstanbul Cerrahpaşa’da okudum. İstanbul’a göre çok sakin bir şehir sevdim. Sık sık geleceğim buraya” dedi.

Şuana kadar 3 bin 200 karaciğer naklinin gerçekleştiği merkezde sayısız cerraha eğitim verildiğini kaydeden Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ise, “Karaciğer naklinde şuana kadar 3 bin 200 tane karaciğer nakli gerçekleştirdik ve bu karaciğer nakli dünyanın en fazla karaciğer nakli yapılan hastanesinde ikinci sıradayız. Avrupa da ise en fazla karaciğer nakli yapan hastane konumundayız. Yani Avrupa’da birinciyiz. Karaciğer naklinde sadece kronik karaciğer hastaları değil bunun yanında hepatosellüler, karsinoma yani kanser hastaları da burada tedavi ediyoruz. Haftada bir defa uluslararası bir toplantı düzenleyerek karaciğer kanseri olan hastalara da yeni bir tedavi modalitesi oluşturmaya çalışıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından bu kadar hastaya hizmet veriyorken aynı zamanda yurt içinden sayısız cerraha bir karaciğer nakli eğitimi verildi. Bunun yanında yurt dışından gelen hastalara ve yurt dışından gelen cerrahlara hizmet verdik. Yurt dışından gelen cerrah arkadaşlarımız genellikle burada ameliyat olan hastaların yakınları oluyor ya da uluslararası platformda bizi takip edenler oluyor. Dolayısıyla bunlara hizmet veriyoruz. İki üç hafta önce Özbekistan’dan 3 cerrah, 1 anestezi uzmanı gelmişti onlara gerekli eğitim verildi. Bir daha gelecekler ve Özbekistan’da karaciğer transplantasyonu yapmak için uğraşıyorlar ve buradan gittikten sonra da iletişimimiz devam ediyor. Şuanda Nijerya’dan, Kenya’dan ve Ürdün’den 3 cerrah arkadaşımız eğitim alıyor. Ürdün’den gelen arkadaşımız 2 yıllığına, Nijerya ve Kenya’dan gelen arkadaşlarımız 1 yıllığına karaciğer nakli eğitimi alıyor. Burada hedefimiz İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi olarak karaciğer naklini Malatya karaciğer nakli enstitüsü değil dünya Karaciğer Nakli Enstitüsü bütün dünyaya bu yaptığımız hizmeti sunmak. Karaciğer Naklinde dünyada bir numara olduktan sonra ileri evrede karaciğer naklinin canlı verici karaciğer naklinin dışında başka alternatif modeller yapabilir miyiz. Bu konuyla ilgili şuanda çalışıyoruz ve yurtdışından gelen arkadaşlarda hem cerrahi hem sosyal ve kültürel hem de ekonomik olarak Malatya’mıza Türkiye’mize katkıda bulunuyorlar. Bu da bizim için onur verici bir şey“ ifadeleri kullandı.

Yapılan hizmetlerle gurur duyduklarını söyleyen Başkıran, “İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bir devlet kurumu böyle bir devlet kurumunda böyle bir hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Türkiye’de ve dünyada bir numara olmaktan gurur duyuyoruz. Canlı vericili karaciğer naklini en aza indirip, kadavra bağışının arttırılması ya da alternatif modeller olan zeno Transplantasyonu burada yapmayı hedefliyoruz“ diye konuştu.

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