Dünya virüsten kurtulmak için baharı bekliyor

Bilim adamları Kovid-19 aşısının ilk dalgasının etkisiyle beraber bahar aylarının sonlarına doğru dünyada pandeminin ölümcül etkilerinin azalmaya başlayacağını söylüyor. Etkisinin azalmasına rağmen, enfeksiyon oranlarının bir süre daha yüksek seyredebileceğini belirtiyorlar.

Bloomberg verilerine göre ABD, Çin ve Rusya’da 1,1 milyondan fazla kişi aşılandı. Avrupa Birliği’nin ise önümüzdeki hafta ilk aşılanmayı onaylayacağını bekleniyor. Bilim adamları, yıl sonuna doğru 3 aşınında Avrupa’da bulunacağını ve salgının 2021 yılının ilk yarısında seyrinin değişeceğini söylüyorlar.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Anthony Fauci, Salgınla ilgili elde edilen en büyük zaferin, aşıların bir yıldan daha kısa bir sürede temin edilmesi olduğunu söyledi.