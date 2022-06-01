Dünya süt günü ne zaman? Sütün faydaları nelerdir?

DÜNYA SÜT GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

1956 yılında, sütün önemine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun (IDF) aldığı kararla yılda bir gün, 'Dünya Süt Günü' olarak kutlanıyor. Ülkemizde ise Dünya Süt Günü, ilgili bakanlığın aldığı kararla 1991 yılından bu yana kutlanmaktadır.

DÜNYA SÜT GÜNÜ NE ZAMAN?

Süt tüketimini arttırmak ve sütün faydaları hakkında insanları bilgilendirmek için 1 Haziran 'Dünya Süt Günü' olarak kutlanıyor.

SÜTÜN FAYDALARI

Hem güzellik hem de sağlık açısında sütün faydaları şunlardır:

Az yağlı süt tüketimi kişilerde yağ yakımını hızlandırır.

Yüksek mineraller içerir. Kalsiyum da bunlardan biridir. Bu yüzden süt hem kemik hem de diş sağlığını olumlu etkiler.

Enerji verir.

Protein içeriği sayesinde dokularda gelişim sağlar.

Hafızayı kuvvetlendirir.

D vitamini ihtiyacını karşılayarak kemik erimesinin oluşmasını engeller.

Saçların uzamasına yardımcı olur.

Cildin yenilenmesini sağlar.

Tırnak kırılmasını engeller.

Ödem atmanıza yardımcı olur.

Süt hangi hastalıklara iyi gelir?