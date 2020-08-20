Dünya Sağlık Örgütü’nden Avrupa’ya flaş corona virüsü uyarısı

Dünya çapında 22.6 milyon insana bulaşan corona virüsü ile ilgili iç karartıcı bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi… Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Ofisi’nin Genel Direktörü Dr. Hans Kluge sanal bir basın toplantısı düzenledi.

Kluge, salgının merkez üssünün Amerika kıtasına kaydığını söylerken, “Avrupa bölgesi buna rağmen küresel toplam vakaların yüzde 17’sine ev sahipliği yapıyor. Salgının tekrar çıkma riski hiçbir zaman ortadan kalkmamıştı. Son 2 aydır yeni vaka sayısı Avrupa genelinde her hafta artıyor. Ağustos’un ilk haftasında Haziran’ın ilk haftasına oranla 40 bin fazla yeni vaka tespit edildi. Avrupa bölgesinde her gün ortalama 26 bin corona virüsü vakası tespit ediliyor” dedi.

“İNSANLAR GARDLARINI İNDİRDİ”

Dr. Kluge, son dönemde yaşanan vaka artışının arkasında kamu sağlığı yasakları ve kısıtlamalarının gevşetilmesi ve sosyal mesafe kurallarının azaltılması olduğunu söyledi. Dr. Kluge, ülkelerde yasakların gevşetilmesiyle birlikte insanların da gardlarını indirdiğini dile getirdi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Kluge, 53 üye ülkeyle birlikte bir toplantı düzenleneceğini dile getirdi.

Kluge, “Hijyene daha çok önem vermek ve okullarda sosyal mesafeye önem göstermek gibi önlemler uygulanabilir. Virüs seviyesinin düşük olduğu bölgelerde okullar açılabilir, okulların programı ve takvimi değişebilir ya da öğrenci sınırlaması getirilebilir. Farklı uygulamalar denenebilir” ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgınıyla mücadelede gençlere çok büyük bir iş düştüğünü dile getiren Kluge, “Hiçbir genç yaz tatilini kaçırmak istemez fakat endişeyle yeni vaka sayılarındaki artışta gençlerin oranının arttığını görüyorum. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada 15-24 yaş arasındaki gençlerde Covid-19 vaka oranı Şubat ayında yüzde 4.5’ken Temmuz ortasında yüzde 15’lere çıktı. Düşük risk demek hiç risk yok demek değildir” dedi.