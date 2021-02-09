Dünya Sağlık Örgütü ekibi korona virüsün kökenini açıkladı

Küresel bir salgına dönüşen korona virüsün kökenini araştırmak için virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi incelemelerini sürdürüyor.

DSÖ ekibi, “virüsün üretildiği yer” iddialarına konu olan Wuhan Viroloji Enstitüsü, bilinen ilk vakaların tespit edildiği hayvan pazarı ve ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği merkezlerdeki incelemelerinin ardından şu ana kadar ulaştıkları sonuçları paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Korona virüsün Wuhan'da Aralık 2019 tarihinden önce görüldüğüne dair kanıt bulunmadığını belirten DSÖ ekibi, virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarının “pek olası olmadığını” bildirdi. DSÖ ekibi ayrıca, virüsün kaynaklandığı hayvanın da henüz tanımlanamadığını aktardı.

Çinli uzman Liang Wannian tarafından yapılan açıklamada, yarasalar ve pangolinlerin virüsün kaynağı olduğuna yönelik iddiaların doğrulanamadığı kaydedilerek, "SARS-CoV-2 ile en yüksek düzeyde ilişkili korona virüsler, yarasa ve pangolinlerde bulunur. Bu da standart virüs ve SARS arasındaki büyük benzerlik ve sekanslar temelinde yarasa ve pangolinlerin Covid-19'a neden olan virüsün kaynağı olabileceğini düşündürür. Ancak söz konusu hayvanlarda şu ana kadar tespit ettiğimiz virüsler, korona virüsün doğrudan öncüsü olabilecek kadar SARS-CoV-2'ye benzemiyor” ifadeleri yer aldı. Wannian ayrıca, “Aralık 2019'dan önceki dönemde Wuhan nüfusuna SARS-CoV-2'nin bulaştığına dair bir gösterge yok. SARS-CoV-2'nin kentte Aralık 2019'dan önce yayılıp yayılmadığını belirlemek için yeterli kanıt bulunmuyor" dedi.