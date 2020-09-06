Dünya kurumsal golf turnuvası-Türkiye 2020 şampiyonları belli oldu

Akaryakıt dağıtım sektörünün en değerli ve güçlü markası OPET, spora desteğini sürdürüyor. OPET’in ana sponsorluğunu üstlendiği World Corporate Golf Challenge Türkiye 2020 Bodrum’da bulunan Regnum Golf & Country Club ev sahipliğinde gerçekleşti. Covid 19 kapsamındaki tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilen turnuvayı, ARCADIUM takımı adına mücadele eden Gürkan Başeğmez ve Nursel Başeğmez ikilisi toplamda 141 puan ile birinci tamamlayarak Cascais’de düzenlenecek WCGC 2020 Dünya Finali‘ne katılmaya hak kazandı.

Dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvası olan OPET World Corporate Golf Challenge – WCGC (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası) 14-16 Ağustos tarihleri arasında Regnum Golf & Country Club Bodrum’da gerçekleşti. 8’incisi düzenlenen turnuvada Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri, sahada mücadele etti.

Turnuvayı, ARCADIUM takımı adına yarışan Gürkan Başeğmez ve Nursel Başeğmez ikilisi toplamda 141 puan ile birinci tamamladı. OPET‘in ana sponsorluğunu üstlendiği turnuvada Bora Arıcı ve Cahit Şahin’in temsil ettiği MAXX ROYAL MONTGOMERIE takımı 139 puanla ikinci olurken, Baki Kara ve Çağatay Demirayak’ın yer aldığı RE/MAX YILDIZ takımı 138 puanla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Kazanan takımlara ödülleri Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk tarafından verildi.

WCGC Türkiye 2020 kazanan takımı ARCADIUM Kasım ayında Portekiz Cascais’de düzenlenecek World Corporate Golf Challange 2020 Dünya Finali’nde mücadele edecek.

Turnuvadan sağlanan gelirle Koronavirüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımızın çocukları başta olmak üzere, korona döneminde virüse yakalanarak vefat eden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda eğitim desteği vermek için Türk Eğitim Vakfı Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na katkıda bulunulacak.