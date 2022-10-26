Dünya Kupası için Covid-19 test zorunluluğu kaldırıldı

Bu yıl Katar’da düzenlenen Dünya Kupası için ziyaretçilerin negatif Covid-19 testi ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı.

Bu yıl 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için yeni bir karar açıklandı. Covid-19 tedbirleri hakkında açıklama yapan Katar Sağlık Bakanlığı, "Ziyaretçilerin Katar’a gelmeden önce negatif Covid-19 testi veya hızlı antijen testi sonucu göstermesi artık gerekli olmayacak" ifadelerini kullandı. Bakanlık ayrıca, Katar vatandaşlarından ve yabancı uyruklu kişilerden de bundan sonra ülkeye girişlerde negatif Covid-19 testi veya hızlı antijen testi sonucu istenmeyeceğini duyurdu. Karar, 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

Katar, tahmini 1,2 milyon ziyaretçi ağırlayacak

Dünya Kupası, bu sene ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde düzenlenirken; Katar, turnuvaya ev sahipliği yapan en küçük ülke olmuştu. Katar’ın, tahmini 1,2 milyon ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Doha’daki birçok otel odasının futbol takımları, destek personeli ve Dünya Kupası yetkilileri tarafından kullanılacak olması nedeniyle binlerce taraftarın turizm merkezi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi komşu ülkelerde kalması ve maçlar için Doha’ya uçakla gelmesi bekleniyor.

Katar Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Genel Müdürü Yasir Al Jamal ise yaptığı açıklamada, gecelik olarak 2 milyon odanın satıldığını belirterek, Katar’ın son dakika bilet satışlarını karşılamak için 30 bin odayı daha hazır beklettiğini belirtmişti. Dünya Kupası’na 32 ülke katılacak ve Japonya’nın 7 Kasım’da turnuvaya gelen ilk takım olması bekleniyor. Fransa, 2018’de düzenlenen turnuvada şampiyon olmuştu.