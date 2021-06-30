Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi’ye aşı henüz sağlanmadı. En fazla aşı uygulayan Afrika ülkesinin toplamda 18 milyon 61 bin 106 doz aşı yapan Fas olurken, nüfusun yüzde 1.1’inin ilk doz aşıyı aldığı Kenya’da ikinci doz aşılama ise henüz başlamadı.

Dünya genelinde 182.5 milyondan fazla vaka ve 3.9 milyondan fazla ölüme neden olan korona virüsü (Covid-19) durdurmak için tarihin en büyük aşılama kampanyası devam ediyor. Devletlerin resmi web sitelerinden ve resmi beyanlarından toplanarak analiz edilen verilere göre, 180 ülkede 3.01 milyar doz aşı uygulandı. Son verilere göre, günlük aşı uygulanma oranının dünya genelinde ortalama 43.2 milyon doz oldu.

Küresel nüfusunun yüzde 19.6’sının tamamen aşılandığı ancak dağıtımın dengesiz olduğu belirtildi. En gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerden 30 kat daha hızlı aşılandığını aktarılırken, aşılamanın hızlı olduğu 32 ülkede nüfusun en az yüzde 40’ının aşılandığı belirtildi.

Bazı Afrika ülkelerinde aşılama henüz başlamadı

Afrika Birliği’nin Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) alınan verilerine göre, Afrika’daki 44 ülkede aşılamanın, eşit aşı dağılımını sağlamak için kurulan COVAX tarafından yapıldığı belirtildi. Afrika nüfusunun yüzde 2.66’sına aşının ilk dozu, yüzde 1.04’üne ise iki doz aşının uygulandığı aktarıldı. Afrika Birliği’nin verilerine göre, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi’ye şu ana kadar hiç aşı sağlanamadığı belirtildi. En fazla aşı uygulayan Afrika ülkesinin toplamda 18 milyon 61 bin 106 doz aşı yapan Fas olduğu belirtildi.

Afrika’da şu ana kadar 49.6 milyon doz aşı uygulandı

Afrika’da şu ana kadar 49.6 milyon doz aşı uygulanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da neredeyse tüm ülkelerin Covid-19 aşılarına sahip olduğunu belirterek, kullanılan aşılar arasında AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm ve Sinovac’ın olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’da 2021 yılı sonuna kadar 600 milyon doza kadar aşı sağlayarak, nüfusun en yüzde 20’sini aşılamayı hedeflediğini ifade etti.

Nijerya’da henüz iki doz aşı alan yok

Nijerya’da Covid-19 aşılamasında toplamda 3 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Şu anda AstraZeneca aşının kullanıldığı ülkede, nüfusun yüzde 1.1’i ilk doz aşıyı alırken ikinci doz aşılama ise henüz başlamadı.

Çad en az aşılanan Afrika ülkesi

Covid-19 aşılamasında 9 bin 799 doz aşının uygulandığı Çad, Afrika’da en az aşılamanın yapıldığı ülke oldu. Ülkede henüz kimsenin iki doz aşı olmadığı belirtilirken, 200 bin doz aşının ülkeye ulaştığı belirtildi. Çad’da şu anda Sinopharm aşısı kullanılıyor.

Fas’ta nüfusun yüzde 28.1’i aşılandı

Afrika’daki en fazla aşılamayı yapan ülke olan Fas’ta Ocak ayından bu yana 18 milyon 61 bin 106 dozun uygulanması ile nüfusun yüzde 28.1’inin aşılandığı, yüzde 22.7’sine ise iki doz aşı uygulandı.

Covid-19 salgınında 530 bin 585 vaka ve 9 bin 292 can kaybının kaydedildiği Fas’ta AstraZeneca ve Sinopharm aşıları kullanılıyor.

Mısır’da nüfusun yüzde 3.5’i aşılandı

Covid-19 salgını nedeniyle 281 bin 31 vaka ve 16 bin 148 can kabının kaydedildiği Mısır’da, Ocak ayından bu yana 4 milyondan fazla doz aşının uygulandığı belirtildi. Ülkede AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarının uygulanmasıyla nüfusun yüzde 3.5’inin ilk doz, yüzde 0.8’inin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Güney Afrika’da nüfusun yüzde 3.9’u aşılandı

1 milyon 954 bin 466 vaka, 60 bin 264 ölümün kayıtlara geçtiği Güney Afrika’da nüfusun yüzde 3.9’una ilk doz, yüzde 0.8’ine ise iki doz aşı uygulandı. Güney Afrika’da Pfizer/BioNTech ve Johnson&Johnson aşılarının uygulanmasıyla toplamda 2 milyon 900 bin 666 doz aşı yapıldı.

Gelişmiş ülkelerde aşılama daha hızlı

Covid-19 ile mücadelede küresel aşılama kampanyalarının başlamasıyla, ülkelerin aşılara eşit erişim sağlanmadığı açıklanan rapora göre, en çok aşı dozu sağlayan ülkeler sırasıyla, Çin, Avrupa Birliği (AB), Hindistan, ABD, Brezilya, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye oldu.

ABD’de nüfusun yüzde 54.2’si aşılandı

Covid-19 salgınında dünyada en yüksek vaka ve can kaybının tespit edildiği ABD’de, salgının başlamasından bu yana Covid-19 nedeniyle toplamda 34 milyondan fazla vaka ve 619 binden fazla ölüm kaydedildi. ABD’de aşılama kampanyasının başlamasıyla şu ana kadar toplamda 325 milyon 152 bin 847 doz aşı uygulandığı belirtildi. ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 54.2’sinin aşının ilk dozunu, yüzde 46.4’ünün ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İngiltere’de nüfusun yaklaşık yarısı tamamen aşılandı

Covid-19 nedeniyle Avrupa’daki en yüksek ölüm oranına sahip olan İngiltere’de şu ana kadar 4 milyondan fazla vaka ve 128 binden fazla ölüm kaydedildi. İngiltere’de toplamda 77 milyon 303 bin 533 doz aşı uygulanmasıyla nüfusun yüzde 66.7’si aşılandı. Nüfusun yüzde 49’una iki doz aşı uygulanmasıyla ülkenin yaklaşık yarısı tamamen aşılanmış oldu.

Almanya ve Fransa’da nüfusun yarısından fazlası aşılandı

Almanya’da nüfusunun yüzde 54’üne ilk doz aşının uygulanması ile nüfusun yarısından fazlası aşılanmış oldu. Nüfusun yüzde 35.9’una ise aşının her iki dozu uygulandı. Almanya’da salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 735 bin 382’ye ulaştı. Ülkede, Covid-19 nedeniyle toplamda 91 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’da ise nüfusunun yüzde 52’sine ilk doz aşının uygulanması ile nüfusun yarısından fazlası aşılanmış oldu. Nüfusun yüzde 34.3’üne ise aşının her iki dozu uygulandı. Pandeminin başlamasından bu yana Avrupa’daki en yüksek vaka sayısına sahip olan Fransa’da toplam vaka sayısı 5 milyon 772 bin 844’e ulaştı. Ülkede Covid-19 nedeniyle toplamda 111 bin 57 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’da nüfusun yüzde 30.2’si tamamen aşılandı

İtalya’da toplamda 50 milyon 661 bin 205 dozun uygulanmasıyla nüfusun 55.8’inin ilk doz, yüzde 30.2’sinin ise iki doz aşı olduğu belirtildi. Son verilere göre, toplam vaka sayısının 4 milyon 259 bin 133’e yükseldiği İtalya’da Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 127 bin 542’ye yükseldi.

En yüksek doz aşıyı Çin uyguladı

Dünya genelinde 3 milyar doz uygulanan Covid-19 aşısının 1 milyar 206 milyon 714 bin dozu Çin’de yapıldı. Dünyanın en yüksek nüfusuna sahip olan Çin aynı zamanda en fazla doz aşıyı uygulayan ülke oldu. İlk Covid-19 vakasının Çin’de tespit edilmesinin ardından ülkede şu ana kadar toplam vaka sayısı 91 bin 780, toplam can kaybı ise 4 bin 636 olarak kayıtlara geçti.

Hindistan’da 300 milyondan fazla doz ile nüfusun yüzde 19.8’i aşılandı

Hindistan’da Covid-19 aşılamasında toplam 332 milyon 581 bin 423 doz aşının uygulanması ile nüfusun yüzde 19.8’i aşılandı. Dünya genelinde Çin ve AB’den sonra en yüksek doz aşıyı uygulayan Hindistan’da nüfusun yüzde 4.2’sine ise aşının her iki dozu yapıldı.

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Covid-19’un Delta mutasyonu nedeniyle vaka ve can kayıplarına artış görülen Hindistan’da salgının başlamasından bu yana toplamda 30 milyon 362 bin 848 vaka tespit edildi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 398 bin 484’e yükseldi.

Dünyada 7 farklı aşı kullanılıyor

Korona virüs salgını ile mücadelede 180 ülkede sınırlı miktarlarda toplam 7 aşı kamu kullanımına açık. Virüse karşı koruma sağlamada etkili olduğu kanıtlanan aşılardan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının yüzde 95, AstraZeneca’nın yüzde 70, Johnson&Johnson’ın yüzde 66, Sinovac’ın yüzde 50, Gamaleya’ın yüzde 92, Sinopharm’ın ise yüzde 79 oranında etkili olduğu biliniyor.

Öte yandan, bilim adamları küresel nüfusun aşılamasında hız kazanmak adına farklı aşıların karıştırılarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, Covid-19 aşısının birinci ve ikinci dozlarında birbirinden farklı aşıların kullanılmasının virüse karşı daha etkili koruma sağladığı sonucuna ulaşıldı. Uzmanlar, sonucun aşılamada esneklik sağlanmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına yol açma riski nedeniyle bazı ülkelerde aşılar karıştırılarak kullanılmaya başlandı. İspanya ve Almanya, kan pıhtılaşması riski nedeniyle AstraZeneca aşısının ilk dozunu alan gençlere ikinci doz aşıyı Pfizer veya Moderna aşılarından uyguluyor.