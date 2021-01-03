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Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 85 milyonu geçti

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 85 milyonu aştı.

Sağlık 03.01.2021, 16:25
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Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 85 milyonu geçti

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline yayılan korona virüs salgınında vaka sayısı 85 milyonu geçti. Dünya genelinde 85 milyon 27 bin 813 korona virüs vakası görülürken can kaybı 1 milyon 844 bin 685 oldu. salgından en fazla etkilenen ülkeler sırasıyla ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İngiltere, Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya oldu. ABD'de 20 milyon 904 bin 701 korona virüs vakası tespit edilirken, 358 bin 682 kişi koronadan hayatını kaybetti.

Dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ikinci ülke ise Hindistan oldu. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen aşının ardından yerli aşıya acil kullanımına onay veren Hindistan'da vaka sayısı 10 milyon 324 bin 631. Ülke genelinde hayatını kaybeden sayısı ise 149 nim 471'e yükseldi.

Brezilya genelinde korona vaka sayısı 7 milyon 716 bin 405 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 195 bin 742 olarak açıklandı. Salgından en fazla etkilenen dördüncü ülke ise Rusya. 3 milyon 236 bin 787 korona virüs vakası görülen ülkede, korona kaynaklı can kaybı sayısı 58 bin 506 olarak açıkladı.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülke Fransa

Vaka sayısı bakımından Avrupa ülkeleri arasında sağından en fazla etkilenen ülke olan Fransa'da ise vaka sayısı 2 milyon 643 bin 239 olarak kayıtlara geçti. Fransa'da salgının başından bu yana 64 bin 921 kişi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Mutasyon virüsün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı 3 milyona dayandı

Mutasyon virüsün ilk olarak görüldüğü İngiltere'de ise vaka sayısı artıyor. 2 milyon 599 bin 789 vakanın görüldüğü ülkede 74 bin 570 kişi koronadan hayatını kaybetti. İngiltere'nin ardında yer alan Türkiye'de ise salgının başından bu yana 2 milyon 232 bin 35 korona virüs tespit edildi. Toplam can kaybı ise 21 bin 295 oldu.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında sekizinci sırada bulunan İtalya'da ise 2 milyon 141 bin 201 korona virüs vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana ülke genelinde korona virüs kaynaklı can kaybı 74 bin 985 olarak kayıtlara geçti. İspanya'da ise 1 milyon 936 bin 718 korona virüs vakası görülürken, 50 bin 837 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni yıla karantina yasaklarıyla giren Almanya'da da durum çok da farklı değil. Avrupa'nın lokomotifi olarak bilinen Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 773 bin 540, can kaybı sayısı ise 34 bin 859 olarak açıkladı.

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