Dünya genelinde korona vaka sayısı 110 milyona yaklaştı

Korona virüs salgını etkisini sürdürürken, salgında can kaybı ve vaka sayısı da artıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 109 milyon 463 bin 123'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 412 bin 950'ye yükseldi.

ABD, 28 milyon 262 bin 355 vaka sayısıyla dünyada en fazla korona virüs vakası görülen ülke olmaya devam ediyor. İkinci sırada 10 milyon 916 bin 616 vaka sayısı ile Hindistan, üçüncü sırada 9 milyon 834 bin 513 vaka sayısı ile Brezilya yer alıyor. 4 milyon 86 bin 90 vakanın görüldüğü Rusya ise dördüncü sırada geliyor. Korona virüs mutasyonunun ilk yayıldığı İngiltere 4 milyon 38 bin 78 vaka ile beşinci sırada yer alıyor.

Virüs kaynaklı can kaybında ilk sırada ABD var

Korona virüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke sıralamasında ilk sırada 497 bin 175 can kaybı ile ABD yer alıyor. ABD'den sonra ikinci sırada 239 bin 294 can kaybı ile Brezilya, üçüncü sırada ise 174 bin 207 can kaybı ile Meksika bulunuyor. Dördüncü sırada 155 bin 764 ölümün yaşandığı Hindistan bulunurken, İngiltere korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 117 bin 166'a yükselmesiyle beşinci sırada yer alıyor.

İyileşenlerin sayısı ve kullanılan aşılar

Dünya genelinde 81 milyon 550 bin 227 kişi ise virüsü yendi. Korona virüse karşı aşılamalar da sürüyor. Dünya genelinde devam eden aşılama kampanyalarında ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, Rusya tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısı, ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona virüs aşısı, İngiliz ilaç firması Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı, Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen "CoronaVac" aşısı ve yine Çinli Sinopharm şirketinin Covid-19 aşısı gibi aşılar yer alıyor.