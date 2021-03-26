Dünya genelinde kaç milyon doz aşı yapıldı?

Bloomberg’in yayınladığı sıralamada ABD, 133 milyon 305 bin 295 doz aşılamayla ilk sırada yer alırken; dünya sıralamasında 7’inci sırada yer alan Türkiye’de, 14 milyon 393 binden fazla doz aşılama yapıldığı ifade edildi.

ABD'DE NORMALE DÖNÜŞ NÜFUSUN %70 İLA 85'İNİN AŞILANMASIYLA MÜMKÜN OLACAK

ABD’de Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD’de tam olarak normale dönüşün nüfusun yüzde 70 ila 85’inin aşılanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, günde 12,2 milyon olan aşılama oranının küresel ölçekte bağışıklık geliştirmek için yıllar alabileceğini ifade ediyor. Ancak bu oranın her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

ABD’de günlük aşılama sayısı ortalama 2 milyon 500 bine ulaştı. Bu oranla ABD nüfusunun yüzde 75’inin aşılanmasının yaklaşık 5 ay süreceği belirtildi.

ÜLKELERE GÖRE AŞILAMA ORANLARI

Bloomberg’in açıkladığı verilere göre ABD nüfusunun yüzde 20.5’i, Çin’in yüzde 3.1’i, Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 7.1’i, Hindistan’ın yüzde 2’si, İngiltere’nin yüzde 23.8’i Brezilya’nın ise yüzde 4.4’ü aşılandı. Dünya sırlamasında 7'inci sırada yer alan ve bir çok AB ülkesini geride bırakan Türkiye’de ise nüfusun yüzde 8.7’sinin aşılandığı aktarıldı.