Dünya Böbrek Günü’nde nakil oldu, doğum günü sürprizi ile taburcu edildi

Doğuştan böbrek hastası olan 16 yaşındaki Firdevs Müminoğlu, 12 Mart Dünya Böbrek Günü’nde yıllardır beklediği böbreğe kavuştu. Çanakkale’den ulaştırılan böbrek sayesinde yeniden sağlığına kavuşan genç kız, doktorlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile taburcu edildi. Anne Necmiye Müminoğlu, 27 yıl önceki acıyı bir daha yaşamadığı için mutluluk gözyaşları döktü.

Bursa’da yaşayan lise 3. sınıf öğrencisi Firdevs Müminoğlu, böbrek yetmezliği sebebiyle periton diyalizi ile yaşıyordu. Önceki ay annesinden böbrek nakline hazırlanan Firdevs, yapılan kontrollerin ardından ameliyat için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Çocuk Nefroloji kliniğine yatırıldı. Son anda meydana gelen bir aksilik sebebiyle böbrek nakli iptal edildi. Büyük bir üzüntüye kapılan genç kıza sevindirici haber Çanakkale’den geldi. Trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin böbreği, 12 Mart Dünya Böbrek Günü’nde Firdevs’e nakledildi. Nakil işleminin ardından sağlığına kavuşan Firdevs, üniversite sınavını kazanarak psikoloji bölümünde okumayı hayal ediyor.

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Osman Dönmez, Firdevs Müminoğlu’nun Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Ramotoloji Bilim Dalı’nda böbrek yetmezliği sebebiyle uzun bir süredir izlendiğini açıkladı. Genç kızın 4 ay boyunca karın diyalizi yaptığını söyleyen Prof. Dr. Osman Dönmez, “Bu sürenin sonunda anneden böbrek nakli planladık. Bir sebepten dolayı ameliyatı ertelemek zorunda kaldık. O gün Dünya Böbrek Nakli Günü’ydü. Kızımıza adeta bir hediye çıktı. Çanakkale’de kadavra böbreği olduğunu öğrendik. Hemen naklini yaptık. Firdevs şu anda oldukça iyi ve sağlıklı bir duruma geldi. Hastaneden çıkarken de bir doğum günü sürprizi hazırlamak istedik. Kendisi de bizler de çok mutluyuz” diye konuştu.

Prof. Dr. Osman Dönmez, kadavrayı bağışlayanları da unutmadı. Hayatını kaybeden vatandaşın ailesine sabırlar dileyen Dönmez, “Onlara gerçekten gönülden teşekkür ediyoruz. Bir yandan elbette üzülüyoruz, ancak burada bir genç kızımız yeniden hayata tutunduğu için de seviniyoruz. Böbrek naklini başarılı bir operasyonla gerçekleştiren başta Op. Dr. Çağatay olmak üzere üroloji ekibimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, tüm hekimlerimizden, asistan arkadaşlarımıza, personelimize ve Organ Nakil Merkezi’mizde görev yapan herkesin emeğine sağlık” dedi.

Gerçekleştirilen nakil ile yeniden sağlığına kavuşan Firdevs Müminoğlu ise hastalığı sürecinde en büyük sıkıntıyı beslenme konusunda yaşadığını söyledi. Ameliyatın ardından rahatça yemek yiyebildiği için mutluluk duyduğunu belirten genç kız; “Günde 14 saat diyalize girdiğim için akşam en geç saat 8’de evde olmak zorundaydım. Şimdi artık diyalize girmediğim için istediğim gibi davranabiliyorum. Okul gezilerine de katılmak istiyorum. Bugünden sonra en büyük hayalim üniversiteye gitmek. Psikoloji bölümünde okumak istiyorum. Şu an 11. sınıfım. Bir yıl sonra sınavlara gireceğim. Ona da iyi hazırlanıp, hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Nakil işleminin ardından evine ilk kez sağlıklı bir şekilde gidecek olmaktan dolayı ayrıca mutlu olduğunu vurgulayan Firdevs, doktorlara ve hastane personeline doğum günü sürprizi için de teşekkür etti.

Kızının sağlığına kavuşmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşayan anne Necmiye Müminoğlu da hastanede görev yapan herkese gönülden teşekkür ettiğini belirtti. İlk çocuğunu 27 yıl önce 5 yaşındayken aynı hastalıktan dolayı kaybettiğini açıklayan anne Müminoğlu, “Böbrek rahatsızlığı sebebiyle ilk çocuğumu kaybetmiştim. Kızımın da aynı hastalığı çekmesinden dolayı büyük bir üzüntü duyuyordum. Çok şükür şimdi kızım nakil oldu ve sağlığına kavuştu. Başta Osman hocamız olmak üzere herkesten Allah razı olsun” açıklamasında bulundu.