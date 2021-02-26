Dün testten geçen köy bugün karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Danişmentli Köyünde dün yapılan korona virüs test sonuçları sonrası köyün bir bölümü karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Danişmentli Köyü Muhtarı Fahrettin Donat ve ailesinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası, talep üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri köye giderek vatandaşlara Covid-19 testi uyguladı. 863 nüfuslu köy halkından test olmak isteyenler ve rahatsızlığı olanlar köyde bulunan Sağlık Evine giderek kontrollerin ardından Korona virüs testinden geçirildi. Kimlik kontrollerinin ardından işlemleri yapılan köy halkı tek tek içeri alınarak PCR (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonuçlarının çıkması ile çok sayıda vaka olduğu tespit edilince Danişmentli Köyü’ne bağlı Aşağı Mahalle karantinaya alındı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.