Dudak dolgusu hakkında bilinmesi gerekenler neler?
Dudaklar burunla beraber yüzün bütünüyle görünümünü etkileyen yapılardır. Bu nedenle yıllar boyunca canlı, parlak ve dolgun dudaklar güzelliğin, çekiciliğin ve gençliğin göstergesi olarak kabul edilmiştir. Kalın ve dolgun dudaklar gençliğin göstergesi iken, incelmiş ve kenarlarında kırışıklık olan dudaklar yaşlılığın belirtisi olabilir. Yaştan bağımsız olarak bazı insanların dudakları daha ince ve küçük olabildiği gibi bazılarının da aşırı geniş ve büyük dudakları da olabilmektedir. Her iki durumdan birini varlığı eğer kişiyi rahatsız ediyorsa yapılacak küçük müdahalelerle kişiler bu sıkıntıdan kurtulabilirler.
Konuyla ilglili bilgiler veren Op. Dr. Deniz Küçükkaya şu ifadeleri kullandı:
Dudak büyütme ve kalınlaştırma amacıyla yapılan dudak dolgusu işlemleri iki ana grupta toplanabilir. Bunlar geçici ve kalıcı çözümler olarak ikiye ayrılırlar. Geçici olanlar genelde hyaluronik asit içerikli dolgu metaryalleridir.
Kalıcılıkları 6-12 ay arasında değişmektedir. Kalıcı olanlar ise kişinin kendi dokularından olanlar ve sentetik olanlar olarak ikiye ayrılabilir. Yağ, fasya, dermis dediğimiz vücutta kolayca bulunan dokularla dudak büyütme işlemi yapılabilir. Meme protezinde kullanılan silikon ile aynı özellikleri taşıyan ve dudak için özel olarak yapılmış silikon dudak protezleriyle de dudak büyütme ve kalınlaştırma yapılabilir.
Dudak estetiğinde büyük dudakları küçültme ameliyatları da yapılabilir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu amelyatlarda fazla olan mukoza ve kas dokusu çıkartılmaktadır.