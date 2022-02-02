Dudak dolgusu hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Konuyla ilglili bilgiler veren Op. Dr. Deniz Küçükkaya şu ifadeleri kullandı:

Dudak büyütme ve kalınlaştırma amacıyla yapılan dudak dolgusu işlemleri iki ana grupta toplanabilir. Bunlar geçici ve kalıcı çözümler olarak ikiye ayrılırlar. Geçici olanlar genelde hyaluronik asit içerikli dolgu metaryalleridir.

Kalıcılıkları 6-12 ay arasında değişmektedir. Kalıcı olanlar ise kişinin kendi dokularından olanlar ve sentetik olanlar olarak ikiye ayrılabilir. Yağ, fasya, dermis dediğimiz vücutta kolayca bulunan dokularla dudak büyütme işlemi yapılabilir. Meme protezinde kullanılan silikon ile aynı özellikleri taşıyan ve dudak için özel olarak yapılmış silikon dudak protezleriyle de dudak büyütme ve kalınlaştırma yapılabilir.

Dudak estetiğinde büyük dudakları küçültme ameliyatları da yapılabilir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu amelyatlarda fazla olan mukoza ve kas dokusu çıkartılmaktadır.