DSÖ’den Gambiya’daki 66 çocuk ölümünün ardından 4 şurup için uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gambiya’daki 66 çocuğun ölümüyle bağlantılı olabileceği endişesiyle Hindistan menşeli 4 şurup için küresel bir uyarı yayınlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gambiya’da görülen böbrek yetmezliği salgını ve 66 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan menşeli 4 ilaç için "tıbbi ürün uyarısı" yayınladı. Yapılan açıklamada, Hindistan’da Maiden Pharmaceuticals Limited şirketi tarafından üretilen Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Bebek Öksürük Şurubu, Makoff Bebek Öksürük Şurubu ve Magrip N şurubunun akut böbrek yaralanmaları ve çocukların ölümleriyle bağlantılı olabileceği ifade edildi. Ayrıca üretici firmanın bugüne kadar DSÖ’ye bu ürünlerin güvenliği ve kalitesi konusunda garanti vermediği aktarıldı. İlaçların kabul edilemez miktarlarda dietilen glikol ve etilen glikol içerdiğinin doğruladığı aktarıldı. Ayrıca ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya’da tespit edildiği, ancak buna rağmen diğer ülkelere de dağıtılmış olabileceği vurgulandı. Tüm ülkelere "hastalara daha fazla zarar vermemek" için bu ürünlerin tespit edilmesi ve dolaşımdan çıkarılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan Gambiya’da Temmuz ayı sonlarında 5 yaşın altındaki çocuklar arasında akut böbrek hasarı vakalarında artış tespit edilmişti. Sağlık yetkilileri Eylül ayında onlarca çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.