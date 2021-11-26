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Bakan Koca: "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilme
DSÖ, yeni varyantın adını koydu: Omicron
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Güney Afrika'da görülen ve endişe yaratan yeni Kovid-19 varyantına "Omicron" adı verdi
Sağlık 26.11.2021, 21:29
Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni korona virüs varyantına "Omicron" adını verdi.