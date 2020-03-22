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DSÖ: Sokağa çıkma yasağı bittiğinde hastalığın yeniden yayılma riski var

DW'nin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durum Programları İcra Direktörü Dr. Michael Ryan koronavirüs salgınıyla mücadelenin sadece sokağa çıkma yasaklarıyla alt edilemeyeceğini söyledi.

DSÖ: Sokağa çıkma yasağı bittiğinde hastalığın yeniden yayılma riski var

DW'nin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durum Programları İcra Direktörü Dr. Michael Ryan koronavirüs salgınıyla mücadelenin sadece sokağa çıkma yasaklarıyla alt edilemeyeceğini söyledi.

22 Mart 2020 Pazar 19:42
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DSÖ: Sokağa çıkma yasağı bittiğinde hastalığın yeniden yayılma riski var

BBC'de Andrew Marr Show'a katılan Ryan virüsün yeniden güçlenmesinin önüne geçmek kamu sağlığı tedbirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Ryan "Odaklanmamız gereken hasta olanları, virüsü taşıyanları bulmak ve onları tecrit etmek, temas kurdukları insanları bulmak ve onları tecrit etmek" diye konuştu.

Ryan "Şu anda güçlü kamu sağlığı önlemlerini hayata geçirmezsek, bu hareket kısıtlama ve sokağa çıkma yasakları kaldırıldığında hastalığın yeniden zıplaması tehlikesi var" dedi.

Almanya'da karar bugün verilecek

Avrupa ülkelerinden Almanya'da da sokağa çıkma yasakları tartışılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Almanya saati ile 14.00'te eyalet başbakanlarıyla bir telekonferans yapacak. Toplantıda sokağa çıkış kısıtlamaları konusunda ülke çapında ortak bir düzenleme yapılıp yapılmaması ele alınacak. Ülke çapında ortak bir sokağa çıkış kısıtlaması getirilmesi de gündem maddeleri arasında. Almanya'da Bavyera eyaleti vatandaşların sokağa çıkışına kısıtlamalar getirmişti. 

Türkiye'de ise dün geceden itibaren 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkış yasağı getirildi.

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