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DSÖ Remdesivir'in korona tedavisinde işe yaramadığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD Başkanı Donald Trump'ın da korona tedavisinde kullandığı Remdesivir adlı ilacının Kovid-19 tedavisinde iyileşme ihtimaline veya hastanede kalma süresine bir etkisinin olmadığını açıkladı

Sağlık 17.10.2020, 09:35
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DSÖ Remdesivir'in korona tedavisinde işe yaramadığını açıkladı

Korona virüs tedavisi için ilk kullanılmaya başlayan ilaçlardan biri olan Remdesivir'in yanı sıra hidroksikolorokin, HIV ilaçları lopinavir ile ritonavir ve inferon adlı ilaçların etkilerini 30 ülkede 11 bin 266 yetişkin üzerinde gözlemleyen DSÖ, bu ilaçların ölüm oranı veya hastanede kalma süresi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını veya çok az etkisi olduğunu duyurdu.

Remdesivir ilk olarak ebola ile mücadele için piyasaya sürülmüştü.

DSÖ'nün deneyi henüz diğer bilim insanları tarafından denetlenip onaylanmadı.

Gilead 1062 kişi üzerinde yaptığı ve sonuçlarını bu ay açıkladığı deneyde Remdesivir'in tedavi süresini beş gün kısalttığı belirtiliyordu.

DSÖ'nün bulgularına itiraz eden Gilead, Reuters'a yaptığı açıklamada "WHO verileri tutarsız gözüküyor. Akademik dergilerde yayımlanan, kontrol edilmiş araştırmalar Remdesivir'in etkisini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

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