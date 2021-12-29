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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Omicron’un vaka tsunamisine yol açmasından oldukça endişeliyim"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Omicron’un daha bulaşıcı olması, Delta ile aynı anda dolaşımda olması, bunun bir vaka tsunamisine yol açmasından oldukça endişeliyim" dedi.

Sağlık 29.12.2021, 20:03
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Omicron’un vaka tsunamisine yol açmasından oldukça endişeliyim"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Omicron’un daha bulaşıcı olması, Delta ile aynı anda dolaşımda olması, bunun bir vaka tsunamisine yol açmasından oldukça endişeliyim" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınının son durumunu değerlendirdi. Ghebreyesus, "Şu anda Delta ve Omicron, vakaları rekor rakamlara çıkaran iki tehdit ve bu da yine hastaneye yatışlarda ve ölümlerde ani artışlara yol açıyor" ifadelerini kullanarak mutasyonlara dikkat çekti. "Omicron’un daha bulaşıcı olması, Delta ile aynı anda dolaşımda olması, bunun bir vaka tsunamisine yol açmasından oldukça endişeliyim" diyen Ghebreyesus, "Bu, çöküşün eşiğindeki bitkin sağlık çalışanları ve sağlık sistemleri üzerinde muazzam bir baskı oluşturmaya devam ediyor ve oluşturmaya devam edecek. Toplu müdahaleyi iyileştirmezsek bu virüs gelişmeye ve sağlık sistemlerimizi tehdit etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, sağlık sistemleri üzerindeki baskının yalnızca hastaneye yatmayı gerektiren yeni Covid-19 hastaları nedeniyle değil, aynı zamanda çok sayıda sağlık çalışanının hastalanmasından kaynaklandığını belirtti. Ghebreyesus, "Omicron o kadar hızlı hareket ediyor ki aşıya ek olarak enfeksiyon dalgasını önlemek, sağlık çalışanlarını ve sistemlerini korumak ve çocukları okulda tutmak için halk sağlığı sosyal önlemlerine de ihtiyaç var" dedi. Ghebreyesus, aşılanmamış olanların her iki mutasyonda da ölme riskinin aşılanmış kişilere göre çok daha yüksek olduğuna vurgu yaptı.

"194 üye devletten 92’si yüzde 40 aşılama hedefini tutturamadı"

G7 ve G20’de ülke liderlerine 2021 sonuna kadar nüfusların yüzde 40’ını, 2022’nin ortasına kadar yüzde 70’inin aşılanmasını sağlamalarını söylediğini belirten Ghebreyesus, "194 üye devletten 92’si yüzde 40 hedefini tutturamadı. Bunun nedeni, yılın büyük bir bölümünde düşük gelirli ülkelere giden sınırlı tedarik, son kullanma tarihine yakın ve şırıngalar gibi kilit öneme sahip parçaları olmadan gelen sonraki aşıların birleşimidir" dedi. Yaklaşık 20 ülkede tedarik zinciri ve dağıtım sorunlarının da olumsuz etkisinin olduğunu belirten Ghebreyesus, "Yüzde 40’ı yapılabilirdi. Bu sadece bir utanç değil, hayatlara mal oldu ve virüse kontrolsüz dolaşım ve mutasyon fırsatı verdi" şeklinde konuştu.

Hükümetlere aşı ve üreticilere aşı tedariki çağrısı

Ghebreyesus, hükümet ve endüstri liderlerini, hem tutarlı tedarik sağlayarak hem de aşıların insanlara fiilen ulaşmasına yardımcı olarak aşı eşitliği konusunu ele almaya çağırdı. Ghebreyesus, "Zengin ülkelerin ve üretim sektörünün liderlerini Alfa, Beta, Gama, Delta ve şimdi de Omicron’dan ders almaya ve dünya nüfusunun aşılanmasında yüzde 70 oranına ulaşmak için birlikte çalışmaya çağırıyorum" dedi.

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