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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus açıkladı! Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir...
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının bu yıl bitebileceğini söyledi.
Sağlık 31.03.2022, 12:17
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: 'Pandeminin bu yıl nasıl gelişebileceği ve nasıl yanıt verileceği konusunda 3 olası senaryo ortaya koyuyor. Bu salgını kontrol altına almak için ihtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz.' dedi.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un öne çıkan açıklamaları
- "Kovid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır."
- "En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz."
- "Aşı ve tedaviye adil ulaşımı sağlayarak çok sayıda hayat kurtarabiliriz.""Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çoğunlukla bu hedefi tuttururken başta Afrika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülke bu hedefin gerisinde kalmıştır. Afrika nüfusunun yüzde 83'üne henüz tek bir doz aşı bile yapılmamıştır. Bu benim için kabul edilemez bir durum."