DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus açıkladı! Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir...

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: 'Pandeminin bu yıl nasıl gelişebileceği ve nasıl yanıt verileceği konusunda 3 olası senaryo ortaya koyuyor. Bu salgını kontrol altına almak için ihtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz.' dedi.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un öne çıkan açıklamaları