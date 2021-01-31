DSÖ ekibi, Vuhan’daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’nda incelemelerde bulundu

DSÖ’nün Vuhan kentinde bulunan 13 kişilik araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak, bugün yapılan ziyaretler hakkında açıklama yaptı

Korona virüsün kökenini araştıran 13 kişilik DSÖ araştırma ekibinin İngiliz üyesi Peter Daszak bugün yaptıkları ziyaretler hakkında bilgi verdi. Daszak, “Bugün çok önemli saha ziyaretleri yapıldı; önce bir toptan satış pazarı ve şimdi Huanan Deniz Ürünleri Pazarı. 2019'un sonunda yayılmaya başlayan Kovid epidemiyolojisini anlamak üzere ortak ekiplerimiz için çok bilgilendirici ve kritik oldu" dedi.

DSÖ ekibi bugün korona virüsün ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’nda 1 saatlik inceleme ve görüşme yaptı.



