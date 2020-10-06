DSÖ: 'Dünya çapında her 10 kişiden 1'i virüs kapmış olabilir'

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, vaka ve can kayıpları hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde toplanarak, Covid-19 salgınındaki son gelişmeleri ele aldı. DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan yaptığı açıklamada, “Dünya çapında her 10 kişiden 1'i virüs kapmış olabilir” ifadelerini kullandı. Ryan, “Bunun anlamı dünyanın büyük çoğunluğunun risk altında olduğudur. Pandeminin yayılmaya devam edeceğini biliyoruz, ancak şu anda bulaşmayı engelleyecek ve hayatları kurtaracak araçlara sahip olduğumuzu ve bunların emrimizde olduğunu da biliyoruz" dedi.

10 ülke bildirilen tüm vaka ve ölümlerin yüzde 70'ini oluşturuyor

Ülkelere dayanışma ve liderlik çağrısında bulunan DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, dünya çapında vaka sayısında belirgin farklılıklar olduğuna dikkat çekti. Ghebreyesus, "Tüm ülkeler bu virüsten etkilenmiş olsa da, bunun düzensiz bir salgın olduğunu hatırlamalıyız. 10 ülke bildirilen tüm vaka ve ölümlerin yüzde 70'ini oluşturuyor ve sadece 3 ülke yarısını oluşturuyor" dedi.

Dünya genelinde 35 milyondan fazla insanın korona virüse yakalandığı belirtilirken, DSÖ bu rakamın 800 milyon olduğunu iddia ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda da gerçek vaka sayısının teyit edilen vaka sayısından fazla olduğu çok kez dile getirildi.

Öte yandan dünya genelinde şu ana kadar 35 milyon 530 bin 737 kişide korona virüs tespit edilirken, 1 milyon 43 bin 542 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD, Hindistan ve Brezilya salgından en fazla etkilenen ülkeler konumunda bulunuyor.