DSÖ'den maymun çiçeği virüsü uyarısı

DSÖ'nün küresel enfeksiyon hazırlık birimi direktörü Sylvie Briand, virüsün endemik olmadığı bölgelerde yayılmasını önlemek için hemen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Briand, yaptığı açıklamada, “önceliğin endemik olmayan ülkelerde maymun çiçeği vakalarının önüne geçmek” olduğunu vurgularken, “Şimdi doğru önlemleri alırsak, onu kolayca kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Briand, bugün düzenlediği teknik toplantıda “Hemen şimdi doğru önlemleri hayata geçirirsek hastalığı kolayca kontrol altına alabiliriz” dedi. Maymun çiçeği virüsünün korona virüsüne göre çok daha yavaş bulaştığına dikkat çeken yetkili, salgının büyümesini önlemek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

‘TEMAS TAKİBİ VE İZOLASYON’

DSÖ yetkililer, şu aşamada maymun çiçeği hastalığına karşı toplu aşılamaya gerek olmadığını, ancak şüpheli vakalarla yakın temas halinde aşı yapılabileceğini ifade ediyor. DSÖ Acil Durum Programı Çiçek Aşısı bölümü başkanı Rosamund Lewis, “Vaka araştırması, temas takibi ve izolasyon şu anda en iyi seçenekler” dedi.

DSÖ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika ve Avrupa'da maymun çiçeği virüsünün öncelikle eşcinsel erkekler arasındaki cinsel ilişki ile yayıldığını açıklandı.