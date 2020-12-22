DSÖ'den Covid-19'un yeni türü hakkında açıklama

İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğraması ile ortaya çıkan yeni tür virüsün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olması nedeniyle tüm dünya alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de virüste yaşanan mutasyona ilişkin, “Virüsün evriminin normal bir parçası” açıklamasını yaptı. Birçok ülkeyi İngiltere'ye seyahat kısıtlamaları getirmeye sevk eden yeni virüs türünün keşfinin olumlu olduğunu ifade eden DSÖ, İngiltere'den alınan verilere atıfta bulunarak, yeni türün insanları daha çok hasta ettiğine veya mevcut Covid-19 türlerinden daha ölümcül olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını ancak daha kolay yayılmış olabileceğini aktardı. DSÖ, korona virüs mutasyonlarının şu ana kadar influenzadan çok daha yavaş olduğunu ve Covid-19'un yeni türünün kabakulak gibi benzeri hastalıklardan çok daha az bulaşıcı olduğunu açıkladı. DSÖ, Covid-19'a karşı aşı geliştiren üreticilerin aşılarında virüsün yeni türlerini de ele alması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, “Bir denge bulmalıyız. Şeffaflığa sahip olmak ve olayları halka olduğu gibi anlatmak çok önemlidir, ancak bunun virüs evriminin normal bir parçası olduğunu anlamak da önemlidir” ifadelerini kullandı.

Virüsün mutasyona uğramasına olumlu yönden bakan Ryan, "Bir virüsü bu kadar yakından dikkatle ve bilimsel olarak gerçek zamanlı izleyebilmek, küresel halk sağlığı için gerçekten olumlu gelişmedir ve bu tür sürveyansı yapan ülkeler takdir edilmelidir" dedi.

ngiltere'ye yönelik ulaşım kısıtlamalarına değinen Ryan, “Seyahat engelleri koyan ülkeler riskleri değerlendirirken çok dikkatli davranıyorlar. Ancak herkesin bunun olduğunu fark etmesi de önemlidir, bu değişkenler meydana gelir" ifadelerini kullandı.

DSÖ Baş Bilimcisi Soumya Swaminathan ise yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar bir dizi değişiklik ve mutasyon görmemize rağmen, hiçbiri virüsün şu anda kullanılan terapötik maddelerden herhangi birine, ilaçlara veya geliştirilmekte olan aşılara duyarlılığı üzerinde önemli bir etki yapmadı ve umuyoruz ki bu durum böyle olmaya devam edecek” dedi.