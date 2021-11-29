DSÖ'den açıklama: ''Omicron'da küresel risk çok yüksek''

Koronavirüs salgını konusunda dünyadaki en yetkin kurum olan Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19'un yeni ortaya çıkan varyantı Omicron için tüm dünyanın merakla beklediği açıklamayı yaptı.

AFP'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni Omicron varyantına ilişkin küresel riskin 'çok yüksek' olarak değerlendirildiğini açıkladı.

DSÖ, yeni varyantın bulaşıcılığı ve daha öldürücü olup olmadığıyla ilgili belirsizliğin sürdüğünün altını çizerek henüz bu varyant sebepli ölüm yaşanmadığını duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada Omicron ağırlıklı vakalardan oluşacak yeni bir Koronavirüs dalgasının sonuçlarının yıkıcı olabileceği de belirtildi.

"Sınırları kapatmayın" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamalarının Covid-19'un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat "hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu" belirtti. Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktaran DSÖ, ülkelere "gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri" konusunda tavsiyede bulundu.

'Afrika'yı hedef alan seyahat yasakları, küresel dayanışmaya zarar veriyor'

Omicron mutasyonun artık dünyanın çeşitli bölgelerinde de tespit edildiği ve Afrika'yı hedef alan seyahat yasaklarının küresel dayanışmaya zarar verdiğini ifade eden DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Çözümler için birlikte çalışırsak virüsün üstesinden gelebiliriz" dedi.

'Epidemiyolojik çalışmalar devam ediyor'

DSÖ’nün Virüs Evrimi Teknik Danışma Grubu (TAG-VE) tarafından yapılan açıklamada, "Güney Afrika'nın Omicron mutasyonundan etkilenen bölgelerinde Covid-19 için pozitif test eden kişilerin sayısı arttı, ancak bunun Omicron veya diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için epidemiyolojik çalışmalar devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

TAG-VE, "Ön veriler, Güney Afrika'da artan hastaneye yatış oranları olduğunu öne sürse de bunun nedeni, Omicron mutasyonundan kaynaklanmaktan ziyade, genel olarak enfekte olan insan sayısının artması olabilir" dedi.