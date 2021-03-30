DSÖ, Covid-19'un kökenine ilişkin daha fazla araştırma yapılmasını talep etti

Covid-19 salgının ortaya çıkışını araştırmakla görevli uluslararası bir ekibin 14 Ocak-10 Şubat tarihleri arasındaki Çin'in Wuhan kentinde yaptığı saha araştırmasına ilişkin raporun yayınlamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulundu.

Laboratuvardan çıkması düşük bir ihtimal

Raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılıyla bulaşmasının en olası senaryo olduğu belirtilirken, virüsün laboratuvardan sızmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu açıklandı. Araştırmaların daha ileri çalışmalarla ele alınması gerektiğini söyleyen Ghebreyesus, "DSÖ ile tüm hipotezler mümkündür. Bu rapor çok önemli bir başlangıç ama son değil. Henüz virüsün kaynağını bulamadık ve bilimi takip etmeye devam etmeliyiz” dedi.