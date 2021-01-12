DSÖ: Çin ile yaptığımız iş birliğinden memnunuz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’le Covid-19 virüsünün kaynağına ve aşısına ilişkin araştırmalar hakkında iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, Avustralya, Danimarka, Almanya, Kenya, Japonya, Hollanda, Katar, Rusya, Sudan, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam gibi ülkelerin uzmanlarından oluşan bir DSÖ uzman ekibinin Çin’e doğru yola çıktığını vurgulayarak, uzmanların Çinli meslektaşlarıyla beraber Covid-19 virüsünün kaynağına ilişkin araştırmalar yapacaklarını söyledi.



Ghebreyesus, güvenli ve etkili Covid-19 aşısının icat edilmesi ve küresel boyutta adil bir şekilde dağıtılması süreçlerinin hızlanabilmesini umduğunu dile getirdi. Bütün ülkelere yeni tip koronavirüsün gen dizilimini çözme ve ilgili verileri paylaşma çağrısında bulunan Ghebreyesus, bu çalışmaların mutasyonlu virüsler hakkındaki araştırmalara yardımcı olacağını kaydetti.



Sinovac ve Sinopharm ile de çalışmalar yürütülüyor



Ghebreyesus, şu değerlendirmelerde bulundu: DSÖ’den bir ekip Çin’de Sinovac ve Sinopharm şirketleriyle iş birliği halinde çalışmalarını yürütüyor. Bu şirketlerin uluslararası kaliteli üretim standartlarına uygunluğu da değerlendiriliyor. Değerlendirme sonuçları, DSÖ’nün bu şirketler tarafından üretilen aşıları acil kullanım listesine dahil etmesi için önemli. Bu çalışmalarda ilerlemeler kaydedildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Bütün ülkeler, DSÖ'nün çağrısında başlatılan COVAX planına verdikleri taahhütlerini önümüzdeki hafta yerine getirmeliler ve gelecek 100 gün içinde ülkelerindeki sağlık çalışanları ile yüksek riski bulunan kişilere aşılama yapmalılar.



COVAX, 2021’de 2 milyar doz aşı sağlayacak



Ghebreyesus ayrıca, COVAX planının hedefinin 2021’ye kadar dünya genelinde en az 2 milyar doz aşı sağlamak olduğunu yineledi. Öte yandan, DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Micheal Ryan da yaptığı açıklamada, “Uluslararası uzmanlar ekibinin Çin’de yapacağı araştırmaların sonuçları, belki bilimsel hipotez oluşturulmasına yardımcı olacak, belki de diğer ülkelerde daha fazla araştırma yapılmasını sağlayacak” diye konuştu. Ryan, DSÖ’nün virüsün kaynağına ilişkin araştırmalar yapmak ve salgının etkileri hakkında bilgi edinmek amacıyla, duruma göre herhangi bir ülke veya bölgeye gitmesi gerekebileceğini sözlerine ekledi.