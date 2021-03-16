DSÖ, Avrupa İlaç Ajansı ile AstraZeneca hakkında görüşecek

Oxford Üniversitesi ve AzstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımı “kan pıhtılaşması” nedeni ile şu ana kadar 17 ülkede tedbir amaçlı askıya alındı. AstraZeneca aşısının askıya alınmasına ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Cuma günkü son basın toplantımızdan bu yana aşıyı alan kişilerde kan pıhtılaşması raporlarının ardından birkaç ülke daha tedbir olarak AstraZeneca Covid-19 aşılarının kullanımını askıya aldı. Bu olayların Covid-19 aşılamasıyla bağlantılı olduğu anlamına gelmez, ancak bunları araştırmak rutin bir uygulamadır ve etkili kontrollerin yürürlükte olduğunu gösterir" dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Aşı Güvenliği Danışma Komitesinin mevcut verileri gözden geçirdiğini ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile bugün görüşeceğini belirtti.