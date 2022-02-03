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DSÖ Avrupa Direktörü’nden salgında “ateşkes” dönemi açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Dünya Kanser Günü’nde düzenlenen toplantıda korona virüs salgını dönemine değinerek, aşılama oranı, Omicron mutasyonu ve kış mevsiminin gelmesi nedeniyle salgında “ateşkes” dönemi yaşanabileceğini dile getirerek, “Bize kalıcı barışı getirebilecek bir ateşkes olabilir” dedi.

Sağlık 03.02.2022, 15:54
DSÖ Avrupa Direktörü’nden salgında “ateşkes” dönemi açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Dünya Kanser Günü’nde düzenlenen toplantıda korona virüs salgını dönemine değinerek, aşılama oranı, Omicron mutasyonu ve kış mevsiminin gelmesi nedeniyle salgında “ateşkes” dönemi yaşanabileceğini dile getirerek, “Bize kalıcı barışı getirebilecek bir ateşkes olabilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Dünya Kanser Günü kapsamında canlı yayınla bir toplantı düzenledi. Covid-19 salgını ve kanser ilişkisinin ele alındığı toplantıda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Henri P. Kluge konuya ilişkin açıklamasında geride kalan 2 yıllık salgın sürecinde kanser hastalarının salgından doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkilendiklerini söyledi. Erken teşhise engel olan bir süreç yaşandığını bildiren Kluge, ‘’Bugün Dünya Kanser Günü, kanserlerin yüzde 40’ı erken teşhis edilebiliyor. Kanserin erken teşhisi konusunda daha bilinçli olunmalı” ifadelerini kullandı.

Toplantıda dünya genelinde yeni bir kanser tarama programı öneren DSÖ’nün Avrupa ve Orta Asya’da kanser teşhisi konusunda daha aktif olacağı belirtildi. DSÖ Avrupa Kanserle Mücadele Elçisi olarak seçilen Aran Anderson da konuşmasında yaşadığı kanser teşhis ve tedavi sürecini anlatarak erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı. Mevcut kanser tarama yöntemlerinin zaman zaman yetersiz kalabildiğini söyleyen Anderson, erken teşhis sayesinde hastalığının kontrol edildiğini söyledi.

“Aşı maalesef bulaşma durumuna karşı yeterince etkili olmadı”

Toplantıda söz verilen Dünya Sağlık Örgütü’nde Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi için Sağlık Politikası Danışmanı Allison Ekberg ise salgın ve kanser süreçlerinde hükümet politikalarına ve halk sağlığının ruhsal sağlık boyutuna dikkat çekti. Hükümetlerin, vatandaşların sağlık kurumlarına erişimlerinde gerekli tedbir ve olanakları hazır tutmasını isteyen Ekberg bu süreçlerde ruh sağlığının da destek kapsamında olması gerektiği, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

DSÖ Avrupa’da Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar ve Bağışıklama Teknik Sorumlusu Dr. Oleg Benes de yaptığı konuşmada “Aşı maalesef bulaşma durumuna karşı yeterince etkili olmadı. Ancak ağır etkileri, hastanelerin taşması ve sağlık sistemlerinin çökmesi gibi muhtemel yıkıcı sonuçları engelledi” dedi. Çocukların ısrarla aşılanmasını isteyen Benes hükümetlerin derhal bu konuda kesin kararlar alıp çocukların aşılanmasını sağlamalarını istediklerini söyledi.

“Bize kalıcı barışı getirebilecek bir ateşkes olabilir”

Toplantının sonunda tekrar söz alan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Henri P. Kluge, dünya genelinde Covid-19 aşısının üretiminin yaygınlaştırılması ve aşıya erişim eşitliğinin sağlanması çağrısı yaptı. Virüs ve salgınlara karşı daha hazır bir dünya istediklerini söyleyen Kluge, “Dünya çapında ortak işbirliği ve dayanışmaya anlayışına ihtiyacımız var” dedi.

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, micron mutasyonu ve kış mevsiminin sonunun gelmesinin ateşkes olarak tanımlayarak, "Salgında şu ana kadar yaşamadığımız uzun bir sükunet dönemi anlamına gelebilir ve bize kalıcı barışı getirebilecek bir ateşkes olabilir” dedi.

Daha önce ihtiyaç duyduğumuz türden yıkıcı önlemleri yeniden yüklemeden, kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak yeni virüs ve pandemi durumlarına karşı yanıt vermenin mümkün olduğuna inanıyorum. Ancak, iyimser senaryonun ancak ülkeler aşı kampanyalarına devam etmeleri ve yeni varyantları tespit etmek için gözetimi yoğunlaştırmaları halinde geçerli olacak’’ dedi ve sağlık yetkililerini risk gruplarını korumaya ve bireysel sorumluluğu teşvik etmeye çağırdı.

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