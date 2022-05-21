DSÖ acil toplanıyor!

Dünya Sağlık Örgütü, son zamanlarda sıkça görülen maymun çiçeği vakaları nedeniyle acil toplanma kararı aldı. Yeni görülen Maymun Çiçeği vakaları akıllara Covid-19 döneminin ilk zamanlarını getirdi.

Maymun çiçeği enfeksiyonlarına ilk olarak Afrika’nın bazı bölgelerinde rastlanmıştı. Şu an da ise İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İsrail, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde de Maymun çiçeği görüldü. Bu sonuçla yeni virüs üç kıtaya birden yayılmış oldu.